Corrientes presentó su Plan Estratégico 2026-2030 para fortalecer la donación de órganos

Corrientes presentó formalmente este jueves en el Salón Verde de Casa de Gobierno el Plan Estratégico 2026-2030. Durante la jornada de trabajo, las autoridades dieron a conocer las directrices operativas del esquema e impulsaron la firma de convenios multilaterales con diez centros de salud estratégicos de la capital y el interior, con el propósito central de descentralizar los procesos de ablación e incorporar protocolos técnicos unificados en cada centro de atención.

La red sanitaria comprometida abarca a los hospitales Escuela, Vidal, Pediátrico, Campaña, Llano e Instituto de Cardiología en la ciudad de Corrientes, sumando en el interior provincial a los centros asistenciales de Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Goya y Paso de los Libres.

A partir de los compromisos asumidos, cada uno de estos establecimientos contará con Unidades de Procuración específicas encargadas de coordinar los operativos sobre el terreno.

Cifras del sistema de salud y reducción de tiempos en diálisis

Según indicó el director del Cucaicor, Héctor Álvarez, la provincia registra en lo que va del año 2026 un total de 26 donantes de órganos y 20 de tejidos. El objetivo central de la planificación es recuperar los índices alcanzados durante el año 2023, período en el que la jurisdicción contabilizó 106 donantes. En la actualidad, 110 correntinos continúan en lista de espera para acceder a una intervención, mientras que 10 pacientes pediátricos permanecen bajo tratamiento de diálisis con prioridad de acceso a un trasplante.

Al evaluar el impacto del tratamiento renal en la calidad de vida de los pacientes, el titular del organismo provincial remarcó la importancia de acortar los plazos del proceso sanitario.

"Estamos hablando que están 5 años en diálisis para llegar a su trasplante y el trasplante cura la enfermedad renal crónica", advirtió Álvarez, señalando a España como la referencia técnica a seguir en materia de dinámica asistencial.

Autonomía hospitalaria y liderazgo en donación en asistolia

El modelo de gestión diseñado para el período 2026-2030 busca dotar de mayor autonomía operativa a las salas de urgencias y las unidades de terapia intensiva de los hospitales, garantizando que los propios establecimientos generen las condiciones para llevar adelante el proceso de donación.

En el marco de esta descentralización, las instituciones Vidal y Campaña se incorporaron a la nómina de centros capacitados para ejecutar estos procedimientos.

Al repasar la posición de la provincia en el mapa sanitario nacional y regional, Álvarez recordó el nivel alcanzado en los últimos años. "Somos la primera provincia de la región, una de las cinco primeras a nivel país y la que seguimos liderando en todo el NEA sobre la tasa de donantes en asistolia", afirmó el funcionario, subrayando la necesidad de incrementar la captación en materia de córneas y estructuras tisulares.