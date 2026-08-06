Bella Vista: un nene de 3 años jugaba a la pelota en el patio de su casa y fue atacado por una yarará

Un niño de 3 años fue mordido por una serpiente yarará durante el fin de semana en una vivienda ubicada en una zona rural de Bella Vista. El pequeño fue asistido de urgencia y, debido a la gravedad del cuadro inicial, debió ser trasladado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Corrientes Capital, donde permanece internado bajo tratamiento y con una evolución favorable.

Según trascendió, el menor había salido a jugar con una pelota cuando, minutos después, sus familiares lo encontraron llorando. Al acercarse para saber qué había ocurrido, el niño les indicó que había sido mordido por una serpiente.

Tras el episodio, los familiares localizaron al ejemplar en las inmediaciones de la vivienda y dieron aviso para que el menor pudiera recibir asistencia médica de manera inmediata.

En un primer momento, el niño fue trasladado al hospital local, donde recibió las primeras atenciones. Sin embargo, por la complejidad del caso, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes para continuar con el tratamiento especializado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el pequeño evoluciona favorablemente y continúa recuperándose.

En medio de la preocupación generada por el caso, un familiar del menor llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Se encuentra bien bajo tratamiento es mi sobrinito está bien muchas gracias a todas esas personas por preocuparse”, señaló.

Qué hacer ante la presencia de una serpiente

Especialistas recuerdan que, ante la presencia de una serpiente, no se debe intentar atraparla, manipularla ni acercarse. Lo recomendable es mantener una distancia prudente y solicitar asistencia a las autoridades competentes.

En caso de una mordedura, es fundamental trasladar a la persona afectada lo antes posible a un centro de salud para recibir atención médica y evitar prácticas caseras que puedan agravar la lesión.