Balsa entre Chaco y Corrientes: advierten que no alcanzaría para descomprimir el puente Belgrano

La posibilidad de reactivar el histórico servicio de balsas entre Chaco y Corrientes volvió a instalarse en las últimas semanas como una alternativa para aliviar la saturación del puente General Belgrano. Sin embargo, Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), consideró que la medida tendría una incidencia menor frente al volumen de tránsito que actualmente atraviesa el enlace interprovincial.

“No lo veo muy viable, es decir, va a cumplir una función menor, pero cuando vos tenés un tráfico de aproximadamente 3.000 vehículos pesados, un 10% puede derivar a una balsa. Estamos hablando de 300 camiones pesados en un día”, explicó Gómez.

A ese movimiento se suma el tránsito de vehículos particulares. Según sus estimaciones, si apenas el 5% de los aproximadamente 15.000 vehículos livianos diarios utilizara el servicio, serían alrededor de 1.000 vehículos adicionales que deberían ser trasladados mediante las balsas.

“La flota de balsa que se tiene que hacer para movilizar en horarios pico es bastante importante. A mi criterio no va a mitigar que una balsa solucione” el problema de saturación del puente, sostuvo en declaraciones a We News.

Gómez también planteó dudas sobre la infraestructura necesaria para poner en marcha el servicio. “Me parece que cuando se está hablando de estos temas hay que profundizar un poco más y ver la viabilidad”, señaló, al referirse a la posibilidad de instalar el sistema en la zona de Barranqueras, donde además sería necesario evaluar las condiciones de navegabilidad y las obras de dragado.

Otro de los puntos que genera preocupación es el recorrido que deberían realizar los camiones una vez que lleguen a Corrientes. “Hay que ver cómo se soluciona porque están por introducir camiones pesados en pleno centro de Corrientes”, advirtió. En ese sentido, consideró necesario analizar si existen otros puntos adecuados para recibir ese tipo de circulación.

El proyecto para recuperar las balsas

La interventora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, impulsa la reactivación del histórico servicio de balsas sobre el río Paraná como una alternativa de conectividad entre Chaco y Corrientes, especialmente ante la necesidad de contar con una vía auxiliar para el traslado de camiones, vehículos particulares y pasajeros.

Azula explicó que ya existen conversaciones con una naviera paraguaya interesada en el proyecto y remarcó que el objetivo no sería crear un servicio exclusivo para pasajeros, sino contar con una alternativa de transporte general.

“Lo más importante es tener una balsa que pueda descomprimir el transporte de camiones del Puente General Belgrano. Que pueda ser un servicio para camiones, para autos, para personas; un transporte general”, sostuvo la funcionaria.

La iniciativa, sin embargo, no depende únicamente del Puerto de Barranqueras. Para avanzar será necesario establecer un marco legal e institucional entre Chaco y Corrientes y, además, contar con inversiones privadas para adecuar la infraestructura de ambas costas.

Entre los aspectos que todavía deben definirse se encuentra el punto exacto donde funcionaría el cruce. Azula indicó que será necesario realizar un estudio de factibilidad para determinar si la balsa operaría desde Antequeras o desde el Riacho Barranqueras, donde Prefectura Naval Argentina cuenta con el embarcadero histórico.

La eventual recuperación del servicio también requeriría obras y adecuaciones técnicas en las costas para permitir el ingreso y egreso de vehículos y garantizar las condiciones necesarias para la operación de las embarcaciones.

En este escenario, mientras desde Chaco se plantea a la balsa como una posible vía auxiliar para descomprimir el tránsito del puente General Belgrano, desde sectores empresarios de Corrientes advierten que la magnitud del flujo vehicular exige un análisis más profundo de la capacidad real que tendría el servicio y de su impacto sobre la circulación dentro de la ciudad.