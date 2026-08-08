Corrientes Cerca estuvo en el barrio Río Paraná con asistencia en trámites y salud

Cientos de vecinos participaron este sábado del operativo Corrientes Cerca en el barrio Río Paraná. Durante la jornada se realizaron trámites, se accedió a servicios sanitarios y se resolvieron gestiones sin trasladarse hasta el centro.

Desde las 9, el comedor Paranacito, ubicado en Adolfo Domingo Torres y Ex Combatiente de Malvinas 5200, concentró las distintas prestaciones. La propuesta estuvo destinada a vecinos del barrio y zonas cercanas.

Entre las atenciones más solicitadas estuvieron los trámites para obtener el DNI y los servicios de salud. También hubo vacunación, atención veterinaria, peluquería, barbería y asistencia para emprendimientos familiares.

Salud, trámites y asistencia para las familias

De esta manera, el despliegue sanitario contó con atención en ginecología y obstetricia, clínica médica, pediatría, odontología, oftalmología y cardiología. Además, hubo testeos de VIH y hepatitis virales.

El equipo del 107 también capacitó a los vecinos en técnicas de RCP y maniobras de asistencia ante situaciones de ahogamiento. La jornada incluyó prestaciones del IPS, Aosc, y el Consejo de la Mujer.

Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (Idercor) y el programa Yacarú Porá entregaron semillas. También brindaron asesoramiento para la producción de huertas familiares y el autoconsumo.

Además, en el ámbito tecnológico, se aportó una experiencia inmersiva mediante visores de realidad virtual 360. La iniciativa fue desarrollada por estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, y permitió a niños y adultos hacer paseos virtuales por los esteros del Iberá.

Cuándo serán los próximos operativos

El operativo fue coordinado por el Ministerio Secretaría General de la Gobernación junto con distintos organismos provinciales. La planificación contempla tres intervenciones mensuales, con una asistencia estimada de 500 a 600 personas por jornada.

Las próximas jornadas de Corrientes Cerca serán el 22 y el 28 de agosto. Los operativos se realizarán en las localidades de Malvinas y Loreto, respectivamente.





