Insólito: un club de fútbol correntino faltó a misa y ahora deberá pagar una multa

Una sanción poco habitual encendió la polémica en el fútbol de Santo Tomé. La Liga Santotomeña de Fútbol multó al Club Barcelona con $80.000 y, según consta en el acta del Consejo Directivo, $30.000 corresponden a la ausencia de una delegación en una misa organizada por el aniversario de la Liga. La ceremonia religiosa se realizó el 19 de julio en la Catedral Inmaculada Concepción, como parte de las actividades por los 103 años de la institución, que se celebrarán el próximo 27 de agosto.

Multa para el que falta a misa

Un total de $80.000 debe abonar el club, si bien por faltar a la misa la multa es de $30.000, el resto es por cargos adicionales de la misma factura por otras sanciones del torneo. La asistencia no era simplemente una invitación. En el acta N° 40, el Consejo Directivo estableció que los clubes debían concurrir al oficio religioso con al menos tres representantes, bajo pena de multa.

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Pero Barcelona no asistió. El motivo, según explicó su presidente Andrés Meza, es que mientras se desarrollaba la misa el equipo estaba disputando un partido correspondiente a la sexta fecha del torneo local.

El club también cuestionó la forma en que fue comunicado el castigo. Según Meza, la notificación llegó apenas 24 horas antes de otro compromiso deportivo, por lo que no tuvieron tiempo para presentar un descargo. Para no quedar fuera de la programación, la institución terminó pagando la multa.

La decisión generó malestar entre dirigentes y abogados de Santo Tomé, quienes cuestionan que una entidad deportiva pueda imponer una sanción económica por no participar de un oficio religioso católico y sostienen que la medida podría afectar el derecho a la libertad de culto.