Corrientes recupera un histórico paso ferroviario con Brasil tras casi una década sin tren

Tras casi una década sin trenes, Corrientes vuelve a mirar hacia las vías que la conectan con Brasil. Con una inversión de 44,4 millones de dólares, comenzaron los trabajos en Paso de los Libres para recuperar el paso ferroviario internacional hacia Uruguaiana. Se trata de uno de los principales corredores de conexión entre la provincia y el país vecino que funcionó por última vez en mayo del 2017.

Las primeras tareas se realizan sobre el acceso argentino al Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas, que une Paso de los Libres con Uruguaiana, en Brasil. Los trabajos incluyen la limpieza del tendido ferroviario, la remoción de intrusiones y la reparación de la infraestructura.

El objetivo es devolverle operatividad a este tramo de la Línea Urquiza, que permanece sin circulación ferroviaria internacional desde hace 9 años. Desde entonces, el histórico cruce ferroviario permaneció inactivo. Para completar la recuperación, también será necesario que Brasil avance con trabajos similares del otro lado de la frontera.

Una inversión que incluye a Corrientes

La recuperación del cruce forma parte del proyecto “Obras prioritarias de recuperación de la infraestructura de la Línea Urquiza”, que contempla una inversión total de 44,4 millones de dólares. El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) aporta 29,8 millones de dólares, mientras que el Estado argentino suma otros 14,6 millones.

A comienzos de este año se concretó el primer desembolso del organismo regional, por 4,44 millones de dólares, que permitió poner en marcha la iniciativa. Los trabajos son ejecutados por Trenes Argentinos Cargas y contemplan mejoras integrales en 210 kilómetros de vías.

El proyecto incluye sectores de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, con el objetivo de fortalecer la conexión ferroviaria de la Mesopotamia con Brasil, Uruguay y Paraguay.

Qué significa para Paso de los Libres

La recuperación del paso ferroviario podría darle nuevamente a Paso de los Libres un rol estratégico en el transporte de cargas entre Argentina y Brasil.

El corredor está pensado para trasladar productos agrícolas, cemento y pasta de celulosa, además de contribuir a una reducción de los costos logísticos y de la dependencia del transporte pesado por las rutas de la región.

Ahora, las vías correntinas vuelven a ser intervenidas con la mira puesta en recuperar una conexión internacional que podría volver a posicionar a Paso de los Libres como una pieza clave del intercambio ferroviario entre Corrientes y Brasil.

La reapertura definitiva todavía dependerá de la finalización de las obras en ambos lados del río Uruguay.