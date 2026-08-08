Peregrinación a San Cayetano: a qué hora comienza y cuál será el recorrido en Corrientes

La fe volverá a ponerse en movimiento este domingo en Corrientes con una celebración que ya lleva 40 años de tradición. La Arquidiócesis convocó a la comunidad a participar de la Peregrinación de los Trabajadores y sus Familias a San Cayetano, Patrono del Pan y del Trabajo. La jornada comenzará a las 7 con la bendición de los peregrinos y la salida desde la Rotonda Virgen de Itatí. Desde allí, los fieles emprenderán el tradicional recorrido hacia el Santuario de San Cayetano.

El momento central será a las 11, cuando se celebrará la Santa Misa en el Santuario. La celebración estará presidida por el Vicario General de la Arquidiócesis de Corrientes, presbítero Daniel Masares.

Esta edición tendrá un significado especial por tratarse de la cuadragésima peregrinación. La convocatoria invita a caminar con fe y esperanza y a poner en manos de San Cayetano las intenciones de cada familia, el trabajo, la búsqueda de empleo y el pan de cada día.

Un operativo para acompañar a los peregrinos

De cara a la jornada, autoridades religiosas y organismos provinciales y municipales mantuvieron una reunión para coordinar el operativo que acompañará la caminata.

Del encuentro participaron el párroco del Santuario de San Cayetano, presbítero Ariel Caballero; representantes de la Junta Arquidiocesana de Laicos; el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo; además de autoridades de la Policía, el Ministerio de Salud, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Riachuelo y la Dirección de Tránsito de Corrientes.

Durante la reunión se definieron aspectos relacionados con la seguridad, el tránsito y la asistencia sanitaria para los peregrinos.

El recorrido se realizará por la Ruta Nacional N.º 12 y la ruta provincial que conduce al Santuario de San Cayetano, donde habrá un dispositivo de acompañamiento y asistencia durante el trayecto.

Así, Corrientes se prepara para una nueva jornada de fe que reunirá a trabajadores, familias y peregrinos en una caminata marcada por la oración y la esperanza, en una edición especial por los 40 años de esta tradicional expresión religiosa.