La Policía de Corrientes festeja sus 55 años en Costanera Sur

La Policía de Corrientes festeja este domingo sus 55° aniversario institucional en la Costanera Sur con una ceremonia que espera la asistencia de toda la comunidad.

A partir de las 9 de este domingo en la intersección de Costanera Sur y calle Necochea diferentes contingentes de distintas fuerzas del país y la provincia se reunen para conmemorar un nuevo aniversario de la Policía de Corrientes.

Los festejos de este domingo

Desde Misiones se presentan integrantes del Liceo Militar, en tanto que delegaciones correntinas de Gendarmería Nacional, Veteranos de Malvinas, Policía Federal, Prefectura Naval, la Escuela de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario se suman a los festejos.

El desfile a la vera del río Paraná tiene al gobernador Juan Pablo Valdés y autoridades provinciales y municipales en el palco principal. Además, se espera la presencia de toda la comunidad correntina, familias y turistas que esten sobre la costanera.

Además, se confirmó la realización de destrezas por parte de la sección Cazadores Correntinos, así como por parte de los cadetes.

Eventos previos al desfile

Cabe recordar que la institución realizó diferentes actividades para conectar con la comunidad. El pasado domingo 2, se corrió una maratón en la localidad de Santa Catalina.

En tanto que el martes 4, la Banda de Música de la Policia brindó una retreta sobre peatonal Junin, en la Plaza Vera.

Durante la presentación, se interpretó un variado repertorio que fue disfrutado por el público que transitaba por el paseo céntrico.