Regresan las lluvias y se espera una semana fría en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que Corrientes tendrá una semana fría, inestable y que se espera el regreso de las lluvias, con precipitaciones previstas desde el martes y temperaturas que se mantendrán bajas durante varios días.

Según el pronóstico, el lunes comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 16°C.

Las condiciones cambiarán desde el martes, cuando está previsto el regreso de las precipitaciones. Para esa jornada se espera un 90% de probabilidad de lluvias, con una mínima de 11°C y una máxima de 14°C.

El panorama será similar durante el miércoles, con lluvias y temperaturas bajas a lo largo de la jornada.

En tanto, para el jueves y viernes también se mantienen las probabilidades de precipitaciones, aunque descenderían al 60%. Las temperaturas rondarán entre los 12°C de mínima y 17°C de máxima.

De esta manera, la provincia tendrá por delante una semana marcada por la inestabilidad, las lluvias y el frío, con las temperaturas máximas manteniéndose por debajo de los 20 grados.