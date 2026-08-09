Las Hermanas Vera y la Unne presentan un documental que celebra el chamamé y el guaraní

Recostadas sobre el pasto, junto a la laguna que abrazaba su casa familiar en Caá Catí, dos niñas levantaron la vista mientras un avión atravesaba el cielo correntino.

«¿Mamóta jahárõ ñande? (¿Dónde iríamos nosotras?)–, se preguntaban en guaraní.

Aquellas niñas imaginaban el mundo desde la orilla de una laguna y décadas después, convertidas en una de las voces más representativas del chamamé argentino, regresarían al pueblo donde todo comenzó para reconstruir, canción tras canción y recuerdo tras recuerdo, la historia de una vida dedicada a la música.

Ese viaje íntimo y profundamente correntino es la esencia y el corazón de «Regreso a Caá Catí. El viaje de las Hermanas Vera», documental producido por la Unne junto al Colectivo Syry, con el apoyo de la Municipalidad de Caá Catí, Corrientes.

La producción propone mucho más que una biografía artística. Es un recorrido por la memoria de un pueblo, por la lengua guaraní, por los afectos familiares y por una identidad cultural que atraviesa generaciones de habitantes del Nordeste.

Las Hermanas Vera, hablantes del guaraní y referentes indiscutidas del chamamé con 57 años de trayectoria, vuelven a caminar las calles donde crecieron mientras evocan su infancia, sus primeros escenarios y la emoción de regresar en 2018 para cantar por primera vez en su propio pueblo, ya consagradas tras medio siglo de carrera artística.

Una universidad regional que preserva la memoria de su pueblo

El documental nace de una iniciativa de la doctora Carolina Gandulfo, docente, investigadora de la Unne y una de las principales especialistas en lengua y cultura guaraní del país, recientemente distinguida con el Premio Konex 2026.

A partir de una inquietud expresada por las propias artistas, Gandulfo desarrolló la investigación, escribió el guión y dirigió la película, transformando esa historia en un proyecto institucional impulsado por la universidad pública. La UNNE decidió avanzar con el proyecto como una apuesta institucional por preservar y visibilizar el patrimonio cultural de la región.

Para la investigadora, este tipo de producciones expresan el verdadero sentido social de la Universidad Nacional del Nordeste.

«Es muy relevante que nuestra universidad se ocupe de temas que son importantes para la gente de Corrientes y de toda la región. Si la universidad pública se debe a la sociedad, también debe reconocer, poner en valor y dar visibilidad a aquello que forma parte de su identidad… y así lo hizo», dijo.

En ese sentido, destacó que Las Hermanas Vera ocupan un lugar similar al del propio idioma guaraní dentro de la memoria colectiva: “Las Hermanas Vera son parte de nuestra historia regional. Están presentes en los recuerdos de las familias, como el guaraní. La universidad tiene el deber de cuidar y visibilizar esos contenidos que hacen sentido a la vida de nuestra gente».

Gandulfo remarcó además el valor institucional de una apuesta de estas características en el contexto actual. «En un momento tan complejo para las universidades públicas, que la UNNE haya decidido producir un documental de estas características es una decisión profundamente significativa”, señaló.

Cultura, investigación y extensión

Esta realización audiovisual constituye un ejemplo del trabajo articulado que impulsa la Unne entre investigación, extensión universitaria, producción audiovisual y patrimonio cultural.

La producción ejecutiva estuvo a cargo de la Universidad Nacional del Nordeste y del Colectivo Syry, bajo la dirección de producción de Gabriela Bissaro, Coordinadora General de Comunicación Institucional de la Unne.

El proyecto reunió a un amplio equipo de realizadores, investigadores, técnicos y artistas de la región, consolidando una obra colectiva que pone en diálogo la creación audiovisual con la historia y la identidad del Nordeste argentino.

Más que registrar una trayectoria artística, «Regreso a Caá Catí» deja testimonio de aquello que define a un pueblo: su lengua, su música, sus recuerdos y la capacidad de transmitirlos a las nuevas generaciones.

Con esta producción, la Universidad Nacional del Nordeste reafirma uno de los principios que sostienen su misión institucional: ser una universidad pública comprometida no solo con la formación académica y la generación de conocimiento, sino también con la preservación y difusión del patrimonio cultural que identifica a las comunidades que la contienen.

Créditos

“Regreso a Caá Catí. El viaje de las Hermanas Vera” involucró voluntades de un gran equipo de profesionales, universitarios, investigadores y personas de la cultura correntina.

Producción de la Universidad Nacional del Nordeste y Colectivo Syry con el apoyo del Municipio de Caá Catí

La participación especial de Rafaela Vera y Bonni Vera. Guión y Dirección: Carolina Gandulfo. Producción ejecutiva: Universidad Nacional del Nordeste – Rector Gerardo Omar Larroza y el Colectivo Syry al frente de Carolina Gandulfo. Dirección de Producción: Gabriela Bissaro. Asistente de Dirección: Joaquín Pedretti.

Asesoramiento en Guión: Marcelo Gálvez. Montaje: Alberto Ponce (SAE), Verónica Seniquel.

Fotografía: Yamila “Pequi” Giménez. Sonido directo: Ludmila Gonczar. Arte y Vestuario: Gabriela Benítez. Música Original: Rafaela Vera y Bonni Vera. Investigación: Carolina Gandulfo. Cámaras: Yamila “Pequi” Giménez, Joaquín Pedretti, Diego Petruszynski, Juan Ignacio Slobayen, Jorge Ariel Aguiar Capara, Natacha Espinosa.

Dron: Diego Petruszynksi. Fotografía fija: Cynthia Jara. Edición de sonido y mezcla: Daniel «Manzana» Ibarrart. Edición de sonido adicional: Nicolás Fernández Verdún. Gradación y corrección de color: Oscar Aguerre (TalismansFilms). Gráfica: Julia Rossetti.

Digitalización de cassettes VHS: Leandro J. Varela. Ayudantes de Dirección: Tamara Alegre y Mabel Miranda. Continuidad y Data Manager: Tamara Alegre.



Producción de campo: Natacha Espinosa, Francisco Galarza, María Julia Gómez Pescié

Asistente de Producción: Aida Mudry. Asesoramiento en producción: Paula Asprella y Marianela Díaz Román. Asesoramiento legal: Virginia Bestoso.

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