Salud Pública enfatiza que las vacunas de ingreso escolar deben aplicarse a los 5 años

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes instó a padres y tutores a controlar el Calendario Obligatorio y verificar que los niños de 5 años cuenten con las cuatro aplicaciones correspondientes al ingreso escolar.

Las dosis protegen contra ocho patologías graves y se encuentran disponibles en los centros de salud y vacunatorios de todo el territorio correntino.

El esquema requerido a esta edad incluye el refuerzo contra la Poliomielitis (IPV / Salk); la segunda dosis de la Triple Viral (SRP), que inmuniza contra sarampión, rubéola y paperas; la Triple Bacteriana Celular (DPT), que previene difteria, tétanos y tos convulsa; y la segunda dosis contra la Varicela. Para acceder a la atención, se debe concurrir con DNI y el carnet de vacunación correspondiente.

Riesgo por sarampión y puntos de vacunación en la Capital

La directora de Inmunizaciones de la provincia, Marina Cantero, remarcó la necesidad de sostener altas coberturas de vacunación ante la circulación internacional de virus.

“Es importante reforzar el mensaje, tienen que vacunar a los chicos a los 5 años. Estas vacunas previenen enfermedades que están circulando en el mundo. Hubo casos de muerte por sarampión en Estados Unidos”, advirtió la funcionaria.

El sarampión es una enfermedad viral febril exantemática de elevada gravedad en menores de 5 años, personas con desnutrición o inmunocompromiso. Puede derivar en complicaciones respiratorias severas como neumonía, meningoencefalitis, ceguera e incluso la muerte.

En la capital correntina, los puntos de inoculación habilitados de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 y de 14 a 18, son: