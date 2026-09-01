Cómo afectará El Niño a los cultivos: crearon una aplicación que permite saberlo

La nueva aplicación Agroenso permite analizar cómo las distintas fases de El Niño-Oscilación del Sur (Enos) pueden impactar en seis cultivos extensivos: maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol. La herramienta cruza 35 años de datos climáticos y de rendimiento para mostrar cómo responde cada cultivo según la región y así ayudar a productores y técnicos a evaluar escenarios y tomar decisiones de cara a la campaña 2026/27. Es de acceso libre y podés ingresar acá.

Para fortalecer la previsión frente a un fenómeno climático que figura entre los que mayor impacto generan en la agricultura argentina, científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) crearon una plataforma digital.

Una herramienta para la campaña 2026/27

El desarrollo cobra especial relevancia de cara a la campaña 2026/27, debido a que las condiciones actuales del Pacífico ecuatorial son compatibles con una fase cálida, conocida como El Niño.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe una probabilidad cercana al 100% de que esta fase se mantenga durante agosto-septiembre-octubre, mientras que las proyecciones de la NOAA anticipan un fortalecimiento del fenómeno durante el último trimestre del año.

Uno de los principales aportes de Agroenso es que permite observar que el impacto de El Niño no es igual en todo el país. La respuesta de los cultivos cambia de acuerdo con la región, por lo que los mapas de la plataforma permiten identificar dónde existe una señal climática significativa y dónde el fenómeno tiene poca o ninguna influencia.

Para hacer comparables campañas de diferentes períodos, la herramienta también corrige la tendencia de los rendimientos vinculada con los avances tecnológicos y las mejoras en el manejo productivo.

El maíz y la soja, entre los cultivos más sensibles

A escala nacional, el efecto de El Niño se concentra principalmente en maíz y soja, mientras que trigo, cebada y girasol no presentan una respuesta climática significativa en el análisis general.

Sin embargo, los promedios nacionales esconden importantes diferencias regionales. En el caso del maíz, el 33% de los departamentos agrícolas presenta una señal climática significativa.

Entre Ríos aparece como la provincia con mayor sensibilidad, con un desvío promedio del rendimiento de +17,1% durante las fases Niño. En departamentos como Villaguay y Tala, los incrementos llegan al 24% y 28%, respectivamente.

En cambio, en sectores del sudeste bonaerense, el NOA y el NEA, la señal asociada a El Niño desaparece.

Además de analizar los promedios, los investigadores destacan la importancia de observar la frecuencia de años buenos para evaluar el riesgo. De las 12 campañas El Niño incluidas en la serie histórica, el maíz nacional superó su rendimiento medio en 10 oportunidades, mientras que la soja de primera lo hizo en 11.

El comportamiento fue diferente durante La Niña: de las 14 campañas registradas, el rendimiento nacional del maíz solo superó el promedio general en dos ocasiones.

Cruzar los datos climáticos con la realidad de cada lote

Los desarrolladores Juan Pablo Monzon, investigador del Conicet, junto con los especialistas del INTA Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau advierten que la información climática debe complementarse con las condiciones concretas de cada territorio. Por eso, AgroENSO puede utilizarse junto con variables como el agua útil al momento de la siembra, la dinámica de las napas y la posición del lote dentro del paisaje.

La idea es que el productor pueda utilizar la información histórica para ajustar sus decisiones y evaluar escenarios posibles. Entre otras alternativas, la herramienta puede ayudar a definir la fecha y proporción de siembra de maíz, anticipar cuestiones logísticas en sectores bajos susceptibles de inundación o determinar si El Niño tiene una influencia relevante sobre una determinada zona.

En ese sentido, los autores sintetizan el enfoque de la plataforma con una premisa: “mirar el cielo sin medir el suelo es media herramienta”.

Agroenso funciona así como un insumo para transformar la información climática histórica en expectativas probabilísticas y decisiones productivas más ajustadas a cada territorio.

La plataforma puede consultarse de manera gratuita en agroenso.netlify.app.