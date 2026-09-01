Lluvias en Corrientes: dónde se registraron los mayores acumulados en agosto

Las lluvias dejaron importantes acumulados en distintos puntos de la provincia de Corrientes durante agosto. De acuerdo con los registros de precipitaciones acumuladas durante todo el mes, Virasoro fue la localidad donde más llovió, con un total de 288,4 milímetros.

Los datos se desprenden de la Secretaría de Desarrollo de Foresto Industrial del gobierno de Corrientes y el registro se ubicó muy por encima del resto de las localidades relevadas. En segundo lugar apareció la zona norte de la reserva del Iberá, con 241 milímetros, mientras que Ituzaingó acumuló 230 milímetros durante agosto.

Fuente: Secretaría de Desarrollo de Foresto Industrial del gobierno de Corrientes.

Entre los registros más elevados también se encontraron Esquina, con 194 milímetros, y San Borjita, que alcanzó los 144,6 milímetros. En la ciudad de Corrientes se acumularon 135,4 milímetros, mientras que Curuzú Cuatiá registró 133 milímetros.

Otros puntos de la provincia también tuvieron acumulados superiores a los 100 milímetros. Chavarría registró 120 milímetros; Mercedes, 115,9; Monte Caseros, 114,3; Sauce, 113; La Cruz, 108,6; Paso de los Libres, 106,5; e Itá Ibaté, 105 milímetros.

Menos de 100 milímetros

Por debajo de esa marca quedaron Concepción del Yaguareté Corá, con 103 milímetros; San Miguel y Santo Tomé, con 98 milímetros cada uno; Bella Vista, con 91,4; Pellegrini, con 87; y Saladas, con 65,8 milímetros.

Los menores acumulados de agosto, según la tabla, se registraron en Yatayti Calle, con 44 milímetros, y Goya, con 43,4 milímetros.

De esta manera, el mapa de precipitaciones muestra una marcada diferencia entre los registros de las distintas zonas de Corrientes, mientras Virasoro se acercó a los 300 milímetros en el mes, algunos puntos del sur y centro-oeste de la provincia quedaron por debajo de los 50 milímetros.

En total, los datos corresponden al acumulado de precipitaciones registrado entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, con mediciones tomadas a las 9 de la mañana.