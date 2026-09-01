Corte total en la ruta nacional 14: harán desvíos por Corrientes durante 25 días

La circulación por la Ruta Nacional 14 tendrá modificaciones desde este jueves 3 de septiembre debido a un corte total en San José, Misiones, donde comenzarán obras de reparación del puente sobre el arroyo Pindapoy Grande. El tránsito será desviado por rutas de Corrientes y el operativo se extenderá, en principio, durante unos 25 días.

El corte comenzará a las 7 en el kilómetro 788,16 y obligará a modificar los recorridos habituales para quienes circulen por uno de los principales corredores viales del Nordeste. La interrupción estaba prevista inicialmente para este martes, pero fue postergada debido a las lluvias registradas durante los últimos días.

Ante esta situación, la Policía de Misiones y Gendarmería Nacional desplegarán un operativo preventivo y de ordenamiento vial. Gendarmería tendrá a su cargo los controles sobre la ruta nacional 14, mientras que la Policía de Misiones reforzará la seguridad y orientación en los desvíos, accesos y salidas de Apóstoles, además de rutas provinciales, caminos internos y sectores escolares alcanzados por los nuevos recorridos.

El desvío por Corrientes

Quienes circulen por la Ruta Nacional 14 en sentido ascendente deberán abandonar la traza en el kilómetro 767,8, para ingresar a la Ruta Provincial 71, en Corrientes. Luego continuarán por las rutas provinciales 10 y 1, hasta volver a conectarse con la RN 14 en la rotonda ubicada a la altura del kilómetro 791.

Para quienes transiten en sentido contrario, el recorrido se realizará de manera inversa, utilizando las mismas rutas para atravesar el sector afectado por las obras.

También habrá otra alternativa para quienes necesiten conectar con Corrientes: podrán circular por la Ruta Provincial 1, la Ruta Costera 2, Azara y la RP 94, para luego continuar hacia Santo Tomé.

Caminos alternativos para el tránsito pesado

El operativo contemplará diferentes recorridos para ordenar especialmente la circulación de camiones. Algunos de los trazados alternativos son asfaltados, mientras que otros incluyen sectores terrados, entre ellos uno de aproximadamente dos kilómetros destinado principalmente a vehículos pesados.

Por este motivo, las autoridades anticiparon que los efectivos estarán especialmente presentes durante los horarios de mayor circulación, principalmente por la mañana y durante la tarde-noche, para orientar a los conductores y prevenir siniestros.

La duración estimada de los trabajos es de 25 días corridos, aunque el plazo podría modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas y el avance de las tareas sobre el puente.

Desde la Policía recomendaron a quienes deban atravesar la zona prever más tiempo de viaje, respetar la señalización y seguir las indicaciones de Gendarmería y los efectivos apostados en los distintos puntos. También solicitaron extremar las precauciones en los caminos alternativos, especialmente en los tramos de tierra y durante los horarios de mayor tránsito.