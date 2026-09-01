Festival EL SOL en la Unne: el cronograma del 1er festival de cortometrajes universitarios

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) presentaron la programación oficial de "EL SOL", el 1er Festival Internacional de Cortometrajes y Pitching Universitario.

El evento, organizado por la Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia, se llevará a cabo entre el jueves 10 y el sábado 12 de septiembre de forma presencial en las sedes universitarias de la capital chaqueña y mediante transmisión virtual para jurados y espectadores externos.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, la Productora 2047 y Corrientes Play, busca articular la producción cinematográfica académica con el ámbito profesional, ofreciendo muestras de documentales, cortometrajes premiados en festivales internacionales y el concurso de proyectos en desarrollo.

Cronograma diario de actividades y sedes

El festival alternará sus sedes entre el edificio de la FADyCC (Avenida Castelli 1300) y el Aula Magna "Raúl Ricardo Alfonsín" del Campus Resistencia (Avenida Las Heras 727):

Jueves 10 de septiembre (Sede FADyCC): 17:00 a 19:00: "Ópera Prima" (estreno de documentales universitarios de la Cátedra Seminario Taller de Integración 1) y "Espacio que nos UNNE" (mediometraje de la Cátedra Producción y Planificación Audiovisual). 19:00 a 21:00: "Los 10 - 10" (primera entrega de cortometrajes seleccionados de la década de la carrera). 21:00 a 23:00: "Los 10 - 10" (segunda parte de la muestra retrospectiva).

Viernes 11 de septiembre (Sede Aula Magna UNNE): 17:00 a 19:00: Muestra de stands de productoras audiovisuales. 19:00 a 21:00: 10ª Feria de Pitching (presentación pública de proyectos audiovisuales estudiantiles ante especialistas).

Sábado 12 de septiembre (Sede FADyCC): 17:00 a 19:00: "Las que más viajaron (De las aulas al mundo)" (proyección de cortometrajes universitarios con trayectoria en festivales nacionales e internacionales). 19:00 a 21:00: Conversatorio con Martín Piroyansky y proyección de sus obras "No me ama" (2010), "El galán de Venecia" (2017) y "Papota" (2025, producido para Ca7riel y Paco Amoroso). 21:00 a 23:00: Gala de premiación de la Feria de Pitching, entrega de reconocimientos y fiesta de cierre con Estación VJ abierta (a cargo del DJ Arturo Fabiani y la coordinación visual de Francis Martina).



El certamen de pitching otorgará asignaciones económicas a las propuestas ganadoras, garantizando además para el primer puesto el pase directo a las grillas oficiales del 16° Festival Internacional de Cine Guácaras y la 2ª Edición del Festival Internacional de Cine Mbareté.