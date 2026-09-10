Corrientes fue protagonista en el Congreso Catastral

Representada por la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, Corrientes expuso la experiencia registral en la jurisdicción, durante el Congreso Catastral que se convocó con el tema Origen y futuro del ordenamiento territorial argentino.

Este Congreso se realizó, entre el 31 de agosto y el 4 de este mes, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Entre el 3 y 4 de septiembre, la representación correntina asistió a la LXVIII Reunión Nacional de Directores, Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Congreso del Bicentenario

En la ciudad de Mar del Plata se desarrolló el Congreso Registral y Catastral del Bicentenario 2026, un espacio de intercambio y articulación entre instituciones del ámbito registral e inmobiliario.



Durante el encuentro, la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, María Romina Vargas, y el jefe del Área de Dominio, Antonio Blanco, expusieron sobre “La experiencia registral de los conjuntos inmobiliarios en la Provincia de Corrientes”.

Consejo Federal

Por otra parte, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, se llevó adelante la LXVIII Reunión Nacional de Directores de los Registros de la Propiedad Inmueble, con la participación de representantes de 22 provincias argentinas.

En representación de Corrientes, la directora del RPI participó del encuentro y además se desempeñó como Punto de Contacto ante Iberoreg.

Durante la reunión se compartieron experiencias y se abordaron los principales desafíos de la actividad registral, consolidando el trabajo conjunto y los vínculos entre las distintas jurisdicciones.

Desde el Gobierno de la Provincia de Corrientes se continúa generando espacios de cooperación e intercambio que permiten avanzar hacia una gestión registral más moderna, eficiente y segura, en beneficio de la ciudadanía.