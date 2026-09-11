Garrafa Social en Corrientes: cuándo y dónde se venderá la próxima semana

El Gobierno de Corrientes dio las fechas del programa Garrafa Social para la próxima semana. El operativo tendrá tres puntos en la capital y se dividirá en dos jornadas de venta.

La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo directo disminuir los costos finales al eliminar las cadenas de intermediación comercial. Estos puntos de comercialización permiten adquirir el gas a precios diferenciados.

Cronograma de venta

Miércoles 16

Se realizará en el barrio Bañado Norte (Colombia al 1100) desde las 10 hasta 11.30.

Jueves 17

En la delegación del Río Limay y Congreso habrá un punto de venta a partir de las 10 hasta las 11.

Además, el mismo día, habrá otro sector habilitado desde las 11.30 hasta las 12.30. Se trata de la delegación Crespo, entre Cosquín y Rafael.



