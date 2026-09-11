Poceada Correntina: un apostador de Monte Caseros ganó más de $143 millones

La Quiniela Poceada Correntina volvió a dejar un importante premio en la provincia, esta vez en Monte Caseros. Un apostador ganó un premio de $143.283.531, según informó la cuenta oficial de la Lotería en sus redes sociales.

La jugada ganadora fue realizada en la Agencia Oficial N° 623 de Monte Caseros. Los números seleccionados fueron 12, 29, 41, 53 y 96.

El nuevo ganador se suma así a la lista de apostadores que lograron importantes premios con la Quiniela Poceada Correntina. Y es que a comienzos de mes, una persona de Mercedes obtuvo más de $207 millones.

Modalidades

Desde Lotería Correntina destacaron el nuevo logro y recordaron que también es posible participar de manera digital, asociándose a una agencia oficial y cargando crédito mediante QR.