La Renga en Corrientes: más de 300 policías participarán del operativo en el Cocomarola

La Policía de Corrientes desplegará un amplio operativo de seguridad por el recital de La Renga en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola. El dispositivo se implementará este sábado ante la masiva concurrencia de público.

Los controles policiales y desvíos comenzarán a las 8, mientras que el ingreso del público al predio será desde las 18. Según informaron fuentes oficiales, el acceso estará habilitado por la avenida Sarmiento.

Debido a la cantidad de fanáticos que asistirán al Cocomarola, más de 300 policías de distintas dependencias participarán del operativo durante el concierto. También intervendrán grupos especiales, personal de Seguridad Vial, Lucha Contra el Fuego, Canes y Caballería.

Recomendaciones para circular

La Policía pidió a quienes circulen por la zona hacerlo con precaución debido al movimiento vehicular y los controles previstos.

A los conductores se les recomendó reducir la velocidad y manejarse con toda la documentación correspondiente, ya que el operativo permanecerá activo hasta la finalización del recital.