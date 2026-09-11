Corrientes: monitorean la cría de pacú de cara a la cosecha de fin de año

En el marco de las acciones de fortalecimiento al sector agroindustrial, el Ministerio de Producción de Corrientes, a través del equipo técnico del Plan Ictícola, concretó una supervisión en terreno de los estanques dedicados a la cría de pacú en la localidad de Ituzaingó.

La iniciativa buscó verificar el crecimiento de los ejemplares y acompañar a los emprendedores locales en la fase previa a la cosecha programada para finales del corriente año.

Durante el relevamiento, los especialistas evaluaron el desarrollo biológico de los peces y el estado de cada etapa dentro del ciclo productivo.

Además, ofrecieron recomendaciones técnicas orientadas al manejo sanitario y alimentario, con el fin de maximizar la eficiencia en las instalaciones acuícolas.

Diversificación productiva y asistencia a productores locales

Estas visitas técnicas forman parte del esquema de trabajo continuo que lleva adelante la cartera productiva a través del Plan Ictícola, programa diseñado para potenciar la acuicultura en diferentes departamentos de la provincia mediante la transferencia de conocimientos prácticos y el seguimiento de proyectos en territorio.

Con la articulación de estas herramientas, la gestión provincial ratifica su compromiso con la producción de pacú como una alternativa sustentable para diversificar la economía rural, agregar valor en origen y dinamizar la generación de empleo en las comunidades del interior de Corrientes.