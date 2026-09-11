El Niño ya está instalado: qué dicen los especialistas sobre su intensidad en Corrientes

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) ya se encuentra establecido y las proyecciones anticipan que podría intensificarse durante los próximos meses. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los modelos dinámicos y estadísticos indican una condición de “Niño fuerte” y se espera que alcance una alta intensidad durante lo que resta del año.

La ingeniera Carolina Fernández López, doctora en Recursos Naturales y observadora meteorológica, explicó a El Litoral que el fenómeno efectivamente está instalado, aunque aclaró que los valores actuales del índice trimestral todavía se encuentran dentro de la categoría moderada. “Sí está instalado, pero en el Pacífico los valores continúan en moderado”, señaló.

En ese sentido, detalló que el promedio correspondiente al trimestre junio-julio-agosto fue de 1,4, mientras que el límite superior de la categoría moderada se ubica en 1,5. “Cuando el índice trimestral llega a 1,6 hasta 2. Más elevado que ese número es muy fuerte”, explicó la especialista en meteorología.

Súper Niño

La especialista también recordó que las proyecciones realizadas para este año anticipaban una posible intensificación hacia el último trimestre. “Las proyecciones de este año mostraban que para octubre-noviembre-diciembre podría llegar a 3 o más, por eso todos los calificativos de ‘Súper Niño’ y demás”, sostuvo.

Sin embargo, la actualización más reciente todavía muestra valores inferiores a esas proyecciones. “La actualización del trimestral de la zona 3.4 todavía está en 1,4 (moderado), más bajo que en el ’97 (1,7) y un poquito más alto que en el ’15 (1,3), considerando el mismo promedio trimestral”, explicó la doctora en Recursos Naturales.

Para Fernández López, esta situación también ayuda a entender por qué las lluvias continúan presentándose de manera irregular en la región. “En Argentina como Niño Débil, por eso siguen tan irregulares las lluvias. Está instalado pero también al ser débil actúan otros centros”, indicó.

Por su parte, Ditmar Kurtz, director del Grupo de Recursos Naturales del INTA Corrientes, destacó la probabilidad de persistencia del fenómeno. “El 3 de septiembre la Organización Meteorológica Mundial hizo una conferencia de prensa y anunció que la probabilidad que El Niño se desarrolle es del 100%”, señaló a este medio.

Kurtz también advirtió que el fenómeno puede tener consecuencias importantes en una provincia como Corrientes debido a sus características geográficas. “Tenemos una superficie plana muy baja de relieve, el agua cuando está en exceso genera impacto. Puede impactar en los aspectos productivos de la provincia”, explicó.

Hasta cuándo podría instalarse

Según la actualización difundida por el SMN, se espera que las temperaturas de la superficie del Pacífico ecuatorial puedan ubicarse hasta 2 °C por encima de lo normal durante los próximos seis meses. Además, la Organización Meteorológica Mundial indicó que existe una probabilidad del 100% de que El Niño persista al menos hasta febrero de 2027.

En Argentina, los años asociados a un Niño fuerte suelen favorecer las lluvias en el NEA y otras regiones del país, mientras que también pueden registrarse temperaturas por debajo de lo normal en distintas zonas. De todos modos, el SMN remarcó que la intensidad del fenómeno por sí sola no determina la gravedad de sus impactos, ya que sus efectos dependen de la región y de la época del año.

Ante este escenario, el organismo recomienda seguir las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, que permite contar con información y alertas con hasta 72 horas de anticipación para distintos eventos meteorológicos.

(VT)