Freedom250 en Corrientes: dónde serán los festejos por la independencia de Estados Unidos

Se realizará en Corrientes una actividad especial por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. La propuesta forma parte del Freedom250 Roadshow, impulsado por la Embajada del país norteamericano en Argentina.

El encuentro tendrá lugar este sábado en el parque Camba Cuá, desde las 17. La actividad forma parte del recorrido que la iniciativa desarrolla por distintas ciudades del país.

La representación diplomática invitó a los correntinos a participar de la celebración. De esta manera, la capital provincial será así la próxima parada del Roadshow, que continúa su recorrido por el Litoral.

El recorrido por Argentina

Se trata de una iniciativa en torno a la independencia del 4 de julio de 1776. Según explicaron desde la embajada, se busca destacar los valores democráticos, la libertad, los ideales fundacionales y las alianzas bilaterales en el mundo.

El Freedom Bus ya visitó otras provincias argentinas (Mendoza, Santa Fe y Salta) con música en vivo, muestras y espacios informativos sobre cultura, estudios y visas.



