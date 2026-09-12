Qué dijo el Colegio Informático sobre el hallazgo de fotos no consentidas de alumnas

El Colegio Informático de Corrientes emitió un comunicado luego de la información difundida sobre un estudiante de 14 años que había almacenado una gran cantidad de imágenes de alumnas sin su consentimiento.

La situación generó reclamos de familiares de las estudiantes afectadas, quienes cuestionaron la respuesta inicial de la institución y solicitaron que se adopten medidas ante lo ocurrido.

Ante esto, desde el colegio señalaron que se encuentran al tanto de la situación y llevaron tranquilidad a las familias. Según explicaron, el hecho se habría originado fuera del ámbito escolar y en un contexto ajeno a las actividades institucionales.

No obstante, indicaron que desde el momento en que tomaron conocimiento activaron los protocolos correspondientes y trabajaron con los estudiantes involucrados, sus familias, el equipo directivo y el Equipo de Asesoramiento Interdisciplinario, con especial atención al resguardo de la privacidad y los derechos de los menores.

Asimismo, la institución informó que comunicó la situación a las autoridades ministeriales correspondientes y manifestó su disposición para colaborar con todo lo que resulte necesario.

El mensaje del colegio a las familias

En el comunicado, las autoridades escolares plantearon que la situación también representa una oportunidad para reforzar el diálogo entre familia y escuela sobre la privacidad, el consentimiento, el cuidado de la imagen propia y ajena y la responsabilidad vinculada a la creación, almacenamiento y difusión de contenido digital.

También recomendaron a las familias acompañar y supervisar el uso de dispositivos, conocer las aplicaciones y contenidos a los que acceden los chicos y utilizar herramientas de control parental acordes a cada edad.

“Desde el Colegio continuaremos trabajando con seriedad, prudencia y compromiso, evitando la exposición de los menores y priorizando, como siempre, el cuidado y el bienestar de todos nuestros estudiantes”, expresaron desde la institución.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a las familias por su confianza y acompañamiento.