Distinción “Jóvenes de Honor” a la deportista Azul Luque

La joven deportista Azul María Luque, destacada amazona del Club Hípico Santa Catalina, recibió la distinción “Jóvenes de Honor” que otorga el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes a quienes cultivan actividades de interés público cuya trayectoria constituye una fuente de inspiración para la comunidad.

El reconocimiento llega después de 15 años de una intensa y exitosa carrera deportiva en el mundo de la equitación, un camino en el que Azul Luque fue acumulando títulos, lauros y campeonatos en distintas categorías del salto ecuestre. Primero como juvenil y posteriormente en las ligas mayores, la amazona correntina construyó un palmarés que da cuenta de su talento, pero también de una disciplina que no admite improvisaciones.

Porque detrás de cada recorrido en la pista existe una preparación cotidiana que excede largamente el momento de la competencia. El salto ecuestre exige entrenamiento, concentración y una minuciosa preparación del binomio que afrontará cada obstáculo. En la equitación, jinete y caballo deben alcanzar una íntima conexión: entenderse en movimiento, anticiparse, confiar y actuar como una sola unidad cuando llega el momento de superar la valla.

Azul define esa relación con una palabra que explica buena parte de su permanencia en el deporte: pasión. “Es una pasión que enseña a superar obstáculos en el más amplio de los sentidos y que nos inculca el valor de la amistad con mis caballos, como es mi caso y el de los alumnos y alumnas a quienes tengo el honor de enseñar como instructora”, expresó la amazona.

Actualmente, Luque compite en alturas de 1,30 metros dentro del campeonato organizado por la Federación Ecuestre Argentina. Su experiencia también trascendió las fronteras provinciales y nacionales: representó a Corrientes y a la Argentina en numerosos concursos y llevó su deporte a escenarios internacionales de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.



La distinción concedida por el Concejo Deliberante se incorpora así a una historia deportiva que comenzó hace una década y media y que todavía tiene nuevos metas por delante. Es, en definitiva, un reconocimiento que no se limita a los trofeos obtenidos ni a las alturas alcanzadas en una pista. También pone en valor la dedicación necesaria para sostener una carrera deportiva y la calidad humana de quien encontró en los caballos no solamente compañeros de competencia, sino también amigos y maestros.

Para Azul Luque la competencia hípica significa la oportunidad de “aprender a superar los obstáculos que aparecen en la pista y, también, los que la vida coloca un poco más allá de ella, con la ayuda de un equipo que me apoya en todo, comenzando por mi papá, mi familia en su conjunto y tanta gente que me quiere”.