Jakarú Porá: buscan aumentar un 50% las huertas registradas en Corrientes

El Gobierno de Corrientes evaluó la primera etapa del programa Jakarú Porá, destinado a la producción de huertas familiares e institucionales, que actualmente alcanza a 1.750 huertas en 74 municipios de la provincia.

La jornada de evaluación se realizó el miércoles en Casa de Gobierno y permitió analizar el cierre de la campaña Otoño-Invierno y avanzar en la planificación de la etapa Primavera-Verano. La iniciativa es ejecutada de manera articulada por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Desarrollo Social.

El ministro de Producción, Walter Chavez, destacó que el programa incorporó herramientas tecnológicas para realizar el seguimiento de los beneficiarios y las huertas. Entre ellas se encuentra una aplicación móvil que permite relevar información y seguir la evolución de cada producción.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, explicó que también cuentan con un bot de asistencia técnica y un sistema GIS que permite identificar la ubicación de las huertas en el territorio provincial.

Nueva etapa

Para la campaña Primavera-Verano, el programa busca llegar a la totalidad de los municipios correntinos y aumentar en un 50% el número de huertas registradas.

Los kits de semillas previstos para esta etapa tendrán entre 15 y 18 especies, con una variedad destinada a fortalecer la alimentación y la economía familiar.

La presentación formal de la nueva etapa se realizará este fin de semana en Carolina, en el marco de la Fiesta del Agricultor, con la participación de equipos técnicos, delegaciones municipales e integrantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Las entregas y capacitaciones continuarán durante septiembre en las regiones del Río Santa Lucía, Capital, Noroeste, Humedales, Tierra Colorada y Centro Sur.