Del fresco al calor en Corrientes: así estarán las temperaturas esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que Corrientes tendrá una semana con temperaturas en ascenso, con máximas que irán aumentando progresivamente hasta alcanzar los 27°C el viernes.

De acuerdo con el pronóstico, este lunes 14 la temperatura máxima será de 21°C, mientras que la mínima llegará a 8°C. El cielo estará parcialmente nublado durante algunos momentos de la jornada.

El martes 15 continuará el ascenso, con una máxima de 20°C y una mínima de 10°C, mientras que el miércoles 16 se espera una jornada más soleada, con 22°C de máxima y 10°C de mínima.

El cambio será más marcado hacia el final de la semana. Para el jueves 17, el termómetro alcanzará los 26°C, con una mínima de 10°C, y el viernes 18 será el día más cálido del período, con una máxima prevista de 27°C y una mínima de 13°C.

Además, el pronóstico muestra bajas probabilidades de precipitaciones durante toda la semana, con jornadas mayormente estables.