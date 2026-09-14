La Provincia realizó controles de agroquímicos en comercios de Santa Lucía y Bella Vista

El Ministerio de Producción de Corrientes desplegó operativos de fiscalización de productos fitosanitarios en las localidades de Santa Lucía y Bella Vista.

A través de la Dirección de Producción Vegetal, se inspeccionaron comercios y depósitos para controlar el cumplimiento de las normativas de almacenamiento, etiquetado y documentación, promoviendo el manejo responsable para proteger el medio ambiente y la salud comunitaria.

Inspecciones en comercios y depósitos de la cuenca productiva

Las tareas de fiscalización se centraron en la revisión técnica de los establecimientos.

Los procedimientos se ejecutaron en depósitos y puntos de venta de Santa Lucía y Bella Vista.

El personal técnico constató el estado de los envases, la claridad de los rotulados, las condiciones estructurales de acopio y la validez de las habilitaciones legales.

Desde la cartera productiva confirmaron que estas fiscalizaciones itinerantes se extenderán a otros departamentos del territorio provincial.

Declaraciones del director de Producción Vegetal

El ingeniero José Giguer Molleví remarcó la importancia del trabajo preventivo en el sector.

"Estos operativos permiten verificar que los productos fitosanitarios sean comercializados y almacenados de manera adecuada, respetando la normativa y priorizando la seguridad", explicó el funcionario.

"Buscamos acompañar a quienes comercializan y utilizan estos insumos para que incorporen buenas prácticas; un manejo responsable cuida al productor, al aplicador, a la comunidad y al ambiente", concluyó Molleví.