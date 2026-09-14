Empedrado celebró su Bicentenario con actos religiosos y desfile cívico-militar

La ciudad correntina de Empedrado conmemoró su Bicentenario a través de una jornada festiva que incluyó un Tedeum solemne, un desfile cívico-militar y actividades en honor a su patrono, Nuestro Señor Hallado.

Las ceremonias centrales se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y marcaron el cierre de un mes de actividades comunitarias.

El acto oficial estuvo encabezado por el intendente Fernando Echeverría y contó con la participación del ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, en representación del Gobierno provincial. Durante la ceremonia, las autoridades provinciales hicieron entrega de la Declaración de Interés Provincial por los 200 años de la fundación de la localidad.

Asimismo, formaron parte de la comitiva oficial el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, y la subsecretaria de Seguridad de la provincia, Ingrid Jetter, quienes entregaron reconocimientos institucionales al municipio por el aniversario de la comuna.

Discursos oficiales y homenajes a la comunidad

Durante su intervención, el ministro Lanari Zubiaur destacó la trascendencia histórica de la localidad: "Empedrado representa una verdadera joya para la provincia de Corrientes. Nacida al amparo de sus imponentes barrancas y bajo el símbolo de la cruz de Nuestro Señor, esta ciudad ha acunado a grandes personalidades que han trascendido en la historia".

A su turno, el jefe comunal Fernando Echeverría remarcó el valor identitario de la fecha patricia: "Nos reunimos para celebrar una fecha que no solo marca un hito en el calendario, sino que late en lo más profundo del corazón de quienes nacieron, crecieron y eligieron vivir en esta tierra. Hoy celebramos nuestra historia, nuestras raíces y nuestra identidad".