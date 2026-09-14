La UCP prepara una jornada de educación superior, innovación y tecnología en homenaje al Rector Fundador

La Universidad de la Cuenca del Plata desarrollará durante septiembre y octubre el V Homenaje al Rector Fundador Ángel E. Rodríguez, por medio de una agenda de distintas actividades académicas, institucionales y conmemorativas destinadas a reconocer su legado y promover espacios de reflexión sobre los desafíos de la educación superior.

Entre estas iniciativas se llevará adelante la IV Jornada Académica de Educación Superior, Innovación y Tecnología, un espacio que nace de la necesidad de asumir el “mundo de lo inevitable”, desde la acción colectiva y la construcción de respuestas posibles, por medio de un diálogo para la paz. A través de una instancia de debate y producción académica, la institución propone retomar las ideas expuestas en la Asamblea Regional de la UCP celebrada a inicios de 2026.

La jornada abordará los ejes temáticos de salud del planeta Tierra y salud mental; IA, intelecto humano e inteligencia colectiva; democracia, política y ética ciudadana; y los discursos de odio, amenazas, violencias y guerras. Los mismos deberán ser la guía para el desarrollo de las producciones académicas de estudiantes y docentes de todas las sedes y delegaciones. En este marco la UCP abrió la convocatoria para la presentación de ensayos desde las distintas dimensiones de abordaje: internacional, nacional, institucional y personal.

Las propuestas de los estudiantes deberán incorporar acciones orientadas al ámbito comunitario e institucional, mientras que los docentes podrán profundizar en las implicancias de estas problemáticas para la educación superior, sus causas estructurales y posibles estrategias e indicadores para su evaluación. Asimismo, los ensayos seleccionados serán publicados en una edición especial de la Revista Conexiones.

Por su parte, se encuentra abierta también la convocatoria al Concurso de Poesía y Diseño para la Paz, destinado a promover expresiones literarias y visuales como herramientas para la reflexión, la sensibilización y la construcción colectiva de sentidos en torno a la paz. Las obras seleccionadas integrarán una publicación especial de la UCP,en formato de poemario, que reunirá las producciones destacadas de la Jornada.

La recepción de ensayos y obras permanecerá abierta hasta el domingo 27 de septiembre a las 23:59 h. La evaluación se realizará del 28 de septiembre al 4 de octubre y las propuestas seleccionadas serán comunicadas el lunes 5 de octubre. La IV Jornada Académica de Educación Superior, Innovación y Tecnología 2026 se desarrollará el miércoles 14 de octubre, en modalidad mixta e intersedes, presencial en Lavalle 50 y digital a través de las plataformas institucionales.

Durante las jornadas se llevará adelante también la inauguración de la biblioteca “Rector Fundador Ángel Rodriguez”, un lugar que albergará los saberes e ideas que impulsaron los inicios de la UCP. En ese marco, se presentará también la nueva edición del libro “Crónicas de un Sueño”, una obra que recupera los orígenes y el espíritu fundacional de la universidad, con la participación de su autor Dr. Pedro Pablo Perrotti.

La Universidad de la Cuenca del Plata reafirma su compromiso con la generación de conocimiento y con la construcción de espacios plurales de diálogo y reflexión. En un escenario de cambios acelerados, la institución busca fortalecer el papel de la comunidad universitaria como protagonista en la búsqueda de respuestas a los desafíos del presente y coloca en el centro la dignidad humana, la empatía, la responsabilidad y la construcción cotidiana de una cultura de paz.