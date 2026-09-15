Prevención de incendios: la Provincia capacitó al personal forestal del Grupo Garabí

El Ministerio de Producción de Corrientes llevó a cabo dos jornadas de capacitación sobre prevención y combate de incendios rurales destinadas a 120 operarios del Grupo Garabí en Gobernador Virasoro.

Impulsada por la Dirección de Recursos Forestales, la iniciativa brindó conocimientos teóricos y prácticos sobre ataque inicial, uso seguro de herramientas y medidas de protección personal para resguardar las zonas productivas y el entorno natural de la provincia.

Jornadas de instrucción teórica y práctica en Virasoro

La formación se centró en dotar de herramientas operativas a los trabajadores en terreno.

De la capacitación participaron 120 operarios forestales pertenecientes al Grupo Garabí en la localidad de Gobernador Virasoro.

Las actividades incluyeron técnicas de combate inicial, manejo adecuado de equipos y herramientas específicas, junto con medidas de protección y seguridad personal.

La instrucción fue desarrollada por la Dirección de Recursos Forestales —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial— dentro del Programa de Prevención de Incendios Rurales.

El ingeniero Roberto Rojas resaltó el impacto preventivo de este tipo de talleres. "La capacitación es una de las principales herramientas para prevenir incendios y lograr que los trabajadores actúen de forma organizada y segura desde los primeros minutos", explicó el funcionario.

"Buscamos que cada participante pueda reconocer los riesgos, aplicar medidas preventivas y priorizar siempre la seguridad de las personas durante cualquier intervención", concluyó Rojas.