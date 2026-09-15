Corrientes registró 30 donantes de órganos en el año y es tercera en el ranking nacional

Un nuevo operativo de ablación multiorgánica en el Hospital Escuela "Gral. San Martín" elevó a 30 la cantidad de donantes de órganos en Corrientes durante el año.

La cifra consolida a la provincia en el tercer lugar nacional en tasa de donantes por millón de habitantes.

Gracias a esta labor articulada por el Cucaicor, 72 argentinos recibieron un trasplante de órganos y 57 pacientes recuperaron la visión.

Cifras de procuración y alcance de los trasplantes

Los procedimientos de ablación permitieron dar respuesta a pacientes de distintas provincias.

El sistema provincial coordinó 30 donaciones de órganos en lo que va del año, sumando el último procedimiento multiorgánico en el Hospital Escuela.

Hasta el momento se contabiliza un total de 72 personas —principalmente de Corrientes, Misiones y Buenos Aires— recibieron órganos para mejorar o salvar sus vidas.

En tanto que se concretaron ablaciones de córneas correspondientes a 21 donantes, beneficiando a 57 pacientes que lograron recuperar la visión.

Corrientes ratificó su liderazgo al ubicarse en el tercer puesto del país en donantes por millón de habitantes.

Trabajo coordinado y marco legal vigente

El Cucaicor resaltó la labor en red de las distintas instituciones intervinientes. Se destacó la tarea del personal del Hospital Escuela, la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (Uhprot), laboratorios, enfermería y áreas operativas.

El traslado de los órganos contó con el apoyo de la Policía de Corrientes, Tránsito Municipal, DES 107, Aeropuerto Piragine Niveyro, Aerolíneas Argentinas y la PSA.

Cabe destaca que bajo la Ley Justina N° 27.447, en Argentina, toda persona mayor de 18 años es donante presumido salvo que haya expresado en vida su negativa formal ante el Incucai.