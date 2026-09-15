Adopción en Corrientes: buscan una familia para Manu, un niño de 12 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 de Corrientes reiteró el llamado público para personas o familias residentes en Capital que deseen iniciar un proceso de vinculación con fines adoptivos con Manu, de 12 años.

El menor, muy activo y aficionado al deporte y la danza, cuenta con un diagnóstico de retraso mental leve y requiere un entorno afectivo que acompañe su desarrollo, garantizando además la continuidad del contacto con sus hermanos.

Perfil del niño y compromiso del entorno adoptivo

El proceso judicial busca garantizar una contención integral adecuada a las necesidades del menor.

Intereses y personalidad: Manu es un niño sociable, de 12 años , apasionado por el fútbol , el básquet y los ritmos urbanos como el hip-hop.

Acompañamiento profesional: presenta un diagnóstico de retraso mental leve y recibe asistencia especializada para potenciar su autonomía y desarrollo .

Preservación de lazos biológicos: la familia seleccionada debe comprometerse a mantener el contacto fluido de Manu con sus hermanos y con una allegada cercana (la Sra. Concepción), todos domiciliados en Corrientes capital.

Vías de contacto y postulación para los interesados

Los postulantes deben residir en la ciudad de Corrientes y seguir los pasos fijados por el Poder Judicial.

Se debe descargar la planilla oficial de la web del Poder Judicial (juscorrientes.gov.ar) y enviarla completada a las vías de recepción.

Para comunicarse con el Juzgado de Familia N° 5 se pueden enviar contactar vía email a jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar o al WhatsApp 3795-150983 (lunes a viernes de 7 a 13).

En caso de necesitar contactar con el Registro de Adopción (RUACtes), la institución atiende de manera presencial en Carlos Pellegrini 917 (Entrepiso) o al teléfono 03794-4104298 y correo registroadopcion@juscorrientes.gov.ar.