Peregrinación juvenil a Itatí: horarios y cronograma de salidas desde Corrientes

La Peregrinación Juvenil del NEA hacia Itatí reunirá a miles de personas durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Los contingentes llegarán desde distintas diócesis de la región para participar de las actividades religiosas.

La edición número 47 se desarrollará bajo el lema “Caminamos con María para sanar, soñar y servir”. El encuentro tendrá como destino la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, considerada la casa de la Patrona del Nordeste Argentino.

Estos son los horarios desde Corrientes capital

Los peregrinos de las distintas diócesis saldrán de forma escalonada.

Reconquista: 8.00

San Roque: 10:00

Santo Tomé: 11:00

Resistencia: 12:00

Formosa: 13:00

Goya: 14:00

Corrientes: 15:00

Durante el fin de semana, la Basílica de Itatí ofrecerá distintas celebraciones para recibir a los peregrinos. El cronograma incluye misas durante el sábado y el domingo, con horarios distribuidos entre la mañana, la tarde, la noche y la madrugada.

Además, se espera que la Misa Central se desarrolle el domingo a las 9.

Con información de Noticias Itateñas.