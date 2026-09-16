Más de 120 estudiantes correntinos compiten en la Semifinal de la Copa Robótica 2026

Unos 120 estudiantes de escuelas secundarias de Capital y del interior provincial participan en el predio La Unidad de la Semifinal Provincial de la Copa Robótica Educabot 2026.

Los participantes, divididos en 20 equipos de entre 15 y 18 años, buscan lograr el pase a la final nacional que se realizará el 25 y 26 de septiembre en Neuquén.

El conjunto que resulte campeón nacional obtendrá el boleto directo para representar a la Argentina en el certamen internacional First Global Challenge 2027 en Corea del Sur.

Detalles del evento y transmisión en vivo

La jornada reúne a las escuelas técnicas y secundarias con mayor desarrollo tecnológico de Corrientes.

Las actividades se llevan a cabo en el predio La Unidad durante este jueves, de 9 a 16.

Toda la competencia se transmitirá en directo a través del canal oficial de YouTube de Educaplay.

Compiten 20 equipos integrados por jóvenes de Capital, Goya, Alvear, Gobernador Virasoro, Colonia Liebig, Empedrado e Ituzaingó.

Camino a la Final Nacional y la meta internacional

El certamen promueve el desarrollo de habilidades clave en ciencia y programación.

Los ganadores de la etapa provincial clasificarán a la instancia nacional que se disputará los días 25 y 26 de septiembre en la provincia de Neuquén.

El equipo que obtenga el título de campeón nacional ganará la representación de Argentina en el First Global Challenge 2027, que se celebrará en Corea del Sur.

Los prototipos en competencia son el resultado de meses de entrenamiento en programación, diseño de robots, estrategia, pensamiento lógico y trabajo en equipo.