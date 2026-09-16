Duro golpe recaudatorio: Itatí justificó el cobro a los peregrinos

La Municipalidad de Itatí aplicará este sábado y domingo una elevada tarifa a los vehículos durante la XLVII Peregrinación Juvenil del Nea. Los valores fijados son de $9.000 para autos particulares y $50.000 para colectivos, en una jornada que moviliza a miles de peregrinos hacia la Basílica de la Virgen de Itatí y tendrá como consecuencia un descomunal efecto recaudador.

En la localidad correntina hay dos movilizaciones con gran convocatoria al año, la del Día de la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí el 16 de julio y la Peregrinación Juvenil del Nea este sábado 19 y domingo 20 de septiembre. En ambas se aplica la misma modalidad: cobros que superan el tarifario de la propia capital provincial y de gran impacto para los fieles.

La municipalidad salió este miércoles a justificar que se trata de un canon contemplado en la Ordenanza 03/2025 y, según explicaron, se trata de una disposición que ya forma parte de las normas locales. El punto que genera interrogantes es qué destino concreto tendrá la recaudación obtenida durante una movilización de estas características, especialmente considerando el volumen de personas y vehículos que llegan a la localidad en estas fechas.

Como lo aclaró la propia Iglesia Católica, no se trata de una exigencia que parta de la voluntad de la organización de la peregrinación juvenil.

“Cabe aclarar que dicha medida no tiene que ver con ninguna decisión que se haya tomado desde la Pastoral de Juventud Región Nea, sino que se trata exclusivamente de una ordenanza propia del municipio de Itatí”, señalaron en un comunicado. E indicaron que no tienen facultades para gestionar excepciones, por lo que se vieron en la obligación de pedir a las delegaciones contemplar el gasto dentro de sus presupuestos.

Se trata de un grosero contratiempo que viene de arrastre por la costumbre municipal de Itatí de aprovechar las fechas de movilización masiva a la Basílica para aplicar ese cobro.

El monto adquiere particular relevancia por tratarse de una peregrinación multitudinaria que convoca a contingentes de distintas diócesis de Corrientes y provincias vecinas. Para una delegación que se movilice en colectivo, el canon representa $50.000 adicionales, mientras que quienes lleguen en vehículos particulares deberán sumar $9.000 al presupuesto de su traslado.

La discusión, entonces, no pasa solamente por cuánto se cobra, sino por qué servicio recibe el peregrino a cambio y cómo se utilizan los recursos obtenidos. En una celebración religiosa de enorme convocatoria, la transparencia sobre el destino de esos fondos aparece como uno de los principales puntos que el Municipio debería poder explicar con claridad a quienes deben afrontar el pago.