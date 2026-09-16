Pidieron que declare el primer fiscal del caso Loan tras las fuertes críticas de Maciel

Si en su primera declaración el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel apuntó con dureza al jefe de la Unidad Regional II de la Policía, Roque Báez, en el segundo episodio de su descargo este miércoles puso la mira en el primer fiscal que investigó el caso Loan, Juan Carlos Castillo.

Este expolicía, que actualmente es secretario relator Rural y Ambiental, en 2024 era sustituto en la fiscalía de Goya y tenía bajo su jurisdicción el caso.

Maciel trituró con sus declaraciones el prestigio que en aquel entonces el funcionario a cargo de la fiscalía pretendía edificar para continuar en el puesto vía concurso.

"El fiscal llegó recién el día 14 (de junio de 2024) a las 14,30 o 15 horas, nunca dirigió la investigación y nunca se abocó a la causa", indicó Maciel este miércoles al responder preguntas del fiscal Carlos Schaefer.

Y siguió: "Siete veces le pedí la detención de Laudelina".

En tanto que el 14 de junio Maciel aseguró haber llamado por teléfono a Castillo para pedirle peritos del Ministerio Público Fiscal luego del hallazgo del botín de Loan. Pero recibió como respuesta que se ocupen especialistas de la policía, porque estaba de regreso a Goya desde 9 de Julio.

"Perdón fiscal, pero no estamos buscando una vaca, un perro o un caballo", dijo Maciel que fue su respuesta.

Previamente había manifestado que Castillo "ni habló con la mamá" de Loan y, explicó, "le dije a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y lo ratifico: a Castillo lo tuve que denunciar".

¿CASTILLO TESTIGO?

En virtud de todos los cuestionamientos que descargó contra Juan Carlos Castillo el excomisario de 9 de Julio en su declaración, la abogada defensora de Laudelina Peña, Mónica Chirivín, solicitó al tribunal que convoque como testigo al exfiscal.

Pero la fiscalía a cargo de Carlos Schaefer se opuso rotundamente. "No podemos investigar a los investigadores", sintetizó el representante del ministerio público.

No obstante, el presidente del Tribunal, Fermín Ceroleni, afirmó que la decisión será tomada "en la próxima audiencia", este jueves.

NUEVO PEDIDO DE CAREO PARA MACIEL

Aunque su abogado defensor, Richard Vallejos, se opuso con fundamentos, Maciel fue desafiado a afrontar un careo con uno de los policías que fue su subalterno en la Comisaría de 9 de Julio.

Se trata de Mariano "Loro" Duarte, a quien el excomisario apunta por haber transmitido la falsa alarma de la aparición con vida de Loan en la madrugada del 14 de junio de 2024.

Schaefer volvió a oponerse a ese planteo, formulado por el defensor de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, el abogado Marcelo Hanson, pues, dijo el fiscal, no es el patrocinante de Maciel por lo cual no tendría participación en el episodio puesto en discusión como motivo del careo.

Vale señalar, para que el careo se lleve adelante, no solo Maciel debe aceptarlo (y así lo manifestó en forma verbal), sino que su abogado debe admitirlo. Pero Vallejos s eopuso, dijo, porque no lo considera "útil y pertinente".

"No queremos dilatar el proceso", sostuvo el abogado, con lo cual quedó en suspenso la posibilidad de enfrentar las versiones del imputado como partícipe necesario y su exsubalterno.

Loro Duarte también es señalado por la supuesta caída de un dron durante la pirmera noche de búsqueda de Loan en El Algarrobal e incluso se le adjudica haber llamado al teléfono de Maciel para avisarle que el nene estaba "en perfecto estado" al ser hallado, supuestamente, en una tapera.