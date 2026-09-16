Corrientes: cómo funciona Goyo, la plataforma con IA para canalizar reclamos

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, junto al secretario de Modernización, Andrés Zajarevich, presentaron oficialmente Goyo, una plataforma concebida para centralizar, ordenar y dar trazabilidad a los reclamos vecinales.

El objetivo central de la iniciativa es abandonar el uso de las líneas personales de WhatsApp de los funcionarios —que hoy concentran miles de mensajes sin registro institucional— e integrar las solicitudes en un canal formal.

Cada reclamo tramitado mediante el bot generará un número de ticket único, exigirá la identificación del usuario para evitar registros falsos y derivará la solicitud automáticamente al área correspondiente.

Trazabilidad, mapas de calor y toma de decisiones

El sistema no solo facilita el seguimiento de cada caso por parte del ciudadano, sino que además produce datos estadísticos y "mapas de calor" por zonas. Esta información objetiva permitirá a la administración municipal detectar deficiencias puntuales, ajustar servicios y priorizar la asignación de recursos.

Es así que el ticket sustituye el traslado físico de notas o las consultas informales en la vía pública por un registro digital centralizado.

La herramienta recopilará datos de uso para optimizar los flujos de respuesta en el tiempo. Además, la validación de datos personales y las medidas de seguridad informática impiden la carga masiva de reclamos falsos mediante bots externos.

Expectativas de respuesta y coordinación entre áreas

Durante la presentación, el intendente Hormaechea enfatizó que la implementación de esta tecnología no implica una promesa de resolución inmediata de un día para otro, sino un ordenamiento de la demanda en una ciudad que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.

Por su parte, Andrés Zajarevich confirmó que el personal municipal de las distintas dependencias ya fue capacitado para gestionar los tickets. En caso de demoras o falta de contestación en alguna secretaría, los vecinos podrán recurrir directamente a la Secretaría de Modernización, área encargada de supervisar el cumplimiento de los trámites. La vía tradicional de expedientes en papel continuará funcionando en paralelo.

Hacia la digitalización total en el marco del Pacto Goya 2030

La puesta en marcha de Goyo se suma a las pruebas piloto que lleva adelante la Secretaría de Industria y Comercio para digitalizar las habilitaciones comerciales y la tramitación interna de expedientes.

Hormaechea enmarcó estos avances en los compromisos asumidos dentro del Pacto Goya 2030, definiéndolo como la hoja de ruta del municipio para modernizar la estructura administrativa, superar hábitos burocráticos históricos y migrar gradualmente hacia una gestión pública 100% digital.