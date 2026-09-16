IA en la Unne: se capacitó al personal para la incorporación de un sistema propio

La Universidad Nacional del Nordeste avanza en la implementación del Sistema de funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial “IA Unne”, la nueva plataforma de desarrollo propio que busca optimizar el funcionamiento de las áreas, la calidad del servicio y la gestión de proyectos, entre otros propósitos alineados a la política de vanguardia, innovación y mejora continua.

A principios de este año se puso en marcha el plan de trabajo interno que comenzó con reuniones de socialización y capacitación para autoridades y personal de distintas áreas; y avanza ahora con la capacitación de quienes desempeñan roles de mandos medios.

La última semana tuvieron lugar dos jornadas presenciales, que se desarrollaron en el edificio histórico de la Facultad de Derecho de la Unne, en Corrientes. En el primer encuentro, el rector Omar Larroza dejó abierto el espacio de trabajo con un mensaje en el que remarcó la importancia de “un uso responsable, seguro y eficiente del sistema IA Unne”, para contribuir a un modelo de gestión que esté “a la vanguardia de los procesos de cambio”.

“Esto cambia radicalmente la forma de producir y gobernar”, señaló ante un salón colmado. Es que a partir de la implementación del Sistema de funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial “IA Unne”, y mediante el uso de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) oficiales de distintos proveedores tecnológicos, autoridades y trabajadores de la institución podrán utilizar las herramientas provistas para gestionar su labor de manera más eficaz y sistematizada.

Larroza recordó también que “hubo un largo proceso de trabajo” para el diseño de este sistema propio y mencionó en ese marco “la base técnica dinámica en la que estamos invirtiendo, el nivel de ciberseguridad, la base jurídica, registro, propiedad intelectual, etc”.

“No solo para la Unne”, agregó y habló de un proceso de expansión en el que se destaca el pedido del mismo Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de socializar la experiencia, de la Universidad de Quilmes interesada en el sistema, o los acuerdos de trabajo con distintas áreas de los gobiernos de Chaco y Corrientes.

“Queremos estar a la vanguardia de los procesos de cambio», dijo y felicitó al Área de Coordinación Ejecutiva, Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital, la Dirección de Gestión e Innovación de las Tecnologías de la Información (Dgiti), la Secretaria General Administrativa (SGA), la Secretaría General Legal y Técnica y las distintas áreas y trabajadores que intervinieron en el desarrollo del sistema IA Unne.

“Los que estamos en lugares de conducción, de liderazgo, debemos darles a ustedes, que son los verdaderos protagonistas, las oportunidades de cualificar su trabajo”, concluyó el Rector e invitó a las y los presentes a apropiarse de la herramienta, darle un uso responsable y contribuir en la socialización del sistema hacia el resto de la Universidad.

Tecnología humanizada

Tal como lo señala la Resolución Rectoral 2025 – 7128 que creó el sistema IA Unne, con su implementación se busca “integrar soluciones inteligentes a los distintos procesos operativos, administrativos, académicos y de soporte institucional con el fin de optimizar la eficiencia, la toma de decisiones y el acceso a información estratégica por parte de las distintas áreas para brindar respuestas más rápidas y eficientes a los distintos requerimientos”.

En ese marco cobra especial relevancia la capacitación del personal para avanzar con una “tecnología humanizada” como dijo el rector Larroza y adhirió luego el coordinador ejecutivo de Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la Unne, Federico Agostini: “No es todo IA”, dijo y remarcó que con la aplicación de este sistema, permanece y resulta decisiva “la responsabilidad humana e institucional”.

Explicó además que muchas de las soluciones son de sistemas que no usan IA “y para ello, hay que entender y analizar los procesos, para luego definir la posible solución a un problema y evaluar recién si se usa o no IA para lograr ese objetivo”.

“Debemos hacer un uso responsable, seguro y eficiente de la herramienta”, agregó para comenzar con la capacitación que brindó junto a Valeria Uribe, Auditora Interna de la Unne, y se centró en la explicación del nuevo proceso de trabajo.

Se explicó qué y cómo se debe “cargar” información y documentación al sistema, cuando es necesario o conveniente hacerlo, cuando y como “anonimizar” cierta información, qué trámites o procesos puede hacerse con la herramienta, cómo hacerlo, la importancia del control posterior sobre el resultado que arroje, la necesidad del chequeo para una validación segura, entre otros aspectos.

Trabajadores en contexto IA

El viernes 11 de septiembre se desarrolló la segunda jornada titulada “Nuestro lugar como trabajadores en un contexto de IA. Del puesto a las competencias”.

Allí se explicó el valor del aprendizaje continuo y la versatilidad de los trabajadores, además de la calificación y la competencia para el puesto de trabajo.

Con casos prácticos como ejemplos, mostraron la utilidad de la IA para tareas rutinarias, carga de datos, procesos repetitivos, entre otras labores. Pero siempre remarcando la necesidad del control humano. “Se van a potenciar el pensamiento crítico, la creatividad, inteligencia emocional, comunicación, colaboración y juicio crítico”, señalaron.

Entre las competencias humanas que se desarrollarán con el uso del sistema, se destacan también la capacidad de gestionar el cambio, la negociación, ética y transparencia, empatía, escucha activa y colaboración.

Así se avanzó en la capacitación del sistema que permitirá realizar tareas y servicios de manera automatizada y personalizada, mejorando la atención de los distintos requerimientos de las áreas, solucionando inconvenientes y otorgando la celeridad necesaria que requieren ciertos trámites administrativos.

Siempre garantizando recaudos por parte de los distintos usuarios que siempre validarán la información antes de actuar, sabiendo que la IA no reemplaza el juicio profesional, sino que lo potencia. Así como también la confidencialidad, puesto que solo se procesan documentos internos, no sensibles ni confidenciales, y la información se analiza localmente y se gestiona con acceso restringido.

Cada jornada cerró con una muestra de laboratorio práctico, interactivo, que permitió visualizar los efectos de todo lo aprendido. Desde la organización destacaron la “excelente recepción e intercambio por parte de los presentes.

Así, y en línea con el slogan de gestión “Innovación e inclusión para el futuro”, la Universidad Nacional del Nordeste avanza con la política de incorporar y dar un provechoso uso a las nuevas tecnologías, para optimizar tareas y lograr mayor eficiencia. Próximamente se realizarán los talleres específicos para las distintas áreas.

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