El expresidente de Paraguay elogió la atención del Instituto Cardiológico de Corrientes

El Instituto Cardiológico de Corrientes fue elogiado por el expresidente de Paraguay, Federico Franco, tras ser atendido en el marco de unos estudios médicos. En sus palabras destacó la "empatía del médico con el paciente".

Franco, que ejerció el cargo de presidente de Paraguay entre 2008 y 2012, comentó en un video que "la fama del Instituto Cardiológico de Corrientes trascendió la frontera", y que llegó a la provincia bajo recomendación.

El Cardiológico "se ocupa de lo más importante"

Sobre su experiencia, comentó que junto a su esposa "encontramos un Instituto, el segundo en la Argentina", el cual "verdaderamente se ocupa de lo más importante que es el corazón de la gente", destacó Franco.

Además, remarcó los tiempos de atención en la institución médica. Franco dijo que "muy poco tiempo hemos esperado entre los estudios".

Por último, su satisfacción en la atención se transformó en un consejo: "quería recomendar altamente a todos y en particular a mis compatriotas del Paraguay".

De esta manera, las declaraciones del expresidente de Paraguay poderan el servicio de calidad que el Instituto Cardiológico de Corrientes ofrece a sus pacientes.