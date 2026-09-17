Una ruta provincial de Corrientes está cortada por la creciente del río Uruguay

Se cortó el tránsito en la Ruta Provincial 155 por la creciente del río Uruguay, que provocó el desborde del arroyo Colorado. El agua cubrió la calzada y obligó a interrumpir completamente la circulación en la zona de la jurisdicción de la localidad correntina de La Cruz.

La medida fue anunciada ayer a la noche, luego de que el avance de las aguas llegara hasta la calzada. La situación impide la circulación de vehículos por ese sector de la provincia.

A la espera del descenso

Ante este escenario, se solicita a los conductores evitar transitar por la zona, ya que se recomienda utilizar caminos alternativos y desvíos.

La reapertura de la ruta dependerá del descenso del nivel de las aguas, por lo que no hay un plazo establecido.

Con información de FM Sol 98.9.