Dengue en Corrientes: vacunas gratis, requisitos y puntos de atención

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recordó que continúa abierta la vacunación gratuita contra el Dengue para la población de entre 4 y 59 años.

El esquema consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de tres meses y requiere únicamente la presentación del DNI.

Además de la atención en centros de salud del interior y la Capital, la Dirección General de Epidemiología refuerza el control de vectores y la eliminación de criaderos de Aedes aegypti mediante operativos territoriales y más de 20 capacitaciones comunitarias.

Vacunación gratuita: requisitos, dosis y puntos de atención

La campaña preventiva avanza en la Capital y el interior provincial.

La dosis está indicada para personas de 4 a 59 años (los menores de edad deben acudir acompañados por un adulto responsable).

El esquema de vacunación comprende dos dosis aplicadas con tres meses de separación entre sí. Solo se exige presentar el DNI.

Los puntos habilitados en Capital son la Estación Saludable de Plaza Cabral y en el Hospital de Campaña Escuela Hogar (este último para mayores de 15 años), de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.

En tanto que en el interior las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de los hospitales y centros de salud provinciales.

Control de vectores, capacitaciones y prevención en los barrios

El plan integral suma tareas territoriales y de concientización ciudadana.

Los equipos de Epidemiología realizan fumigaciones, controles de foco y monitoreo de larvas en barrios capitalinos y comunas del interior.

Además, en los últimos tres meses se dictaron más de 20 jornadas de formación para agentes municipales, personal de salud y fuerzas de seguridad.

Complementariamente se insta a la comunidad a vaciar, cepillar y tapar recipientes que acumulen agua, cambiar el agua de bebederos y mantener limpios los patios y canaletas.

Desde Salud Pública se recomienda el uso diario de repelente, prendas con manga larga y la colocación de mosquiteros en aberturas domiciliarias.