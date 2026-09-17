Cancillería y el Gobierno de Corrientes impulsan mercados externos para productos locales

Autoridades nacionales, referentes de seis provincias del Litoral y empresarios se reunieron en el Auditorio Julián Zini de Corrientes para participar del Primer Encuentro Litoral - Cancillería.

El foro estuvo centrado en las oportunidades de exportación, inversiones e integración comercial tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Durante la apertura, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y el embajador Fernando Brun coincidieron en la necesidad de articular herramientas concretas para que los productores del interior argentino accedan a los mercados globales.

Articulación institucional y potencial productivo de la región

El foro buscó trazar una hoja de ruta técnica y diplomática para fortalecer las economías regionales.

La actividad contó con representantes de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, junto al ministro secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, y la subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, Carolina Cuenca

“Necesitamos el apoyo de Cancillería para que el productor, el emprendedor y el industrial local vean las oportunidades de comercio, no solamente de ventas, sino también de mejor compra”, sostuvo el vicegobernador correntino sobre este encuentro.

Cancillería identificó capacidades exportadoras inmediatas en las cadenas del arroz, la forestoindustria, la carne vacuna, los cítricos y la yerba mate.

En tanto que empresarios madereros y del sector privado expusieron sus propuestas para coordinar la logística, el financiamiento y los estándares requeridos para ingresar al mercado europeo.

Sobre esto se expresó el presidente del Consorcio Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, Juan Ramón Sotelo, quien dijo que “este tipo de encuentros demuestra el interés que hay desde Cancillería en Corrientes, en nuestros productos y nuestra madera”.

Por su parte, el embajador Fernando Brun comentó que "más exportaciones significa mayor creación de riqueza, crecimiento y desarrollo".