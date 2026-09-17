Garrafa Social en Corrientes: los puntos de venta y horarios para la próxima semana

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Desarrollo Social, dio a conocer la agenda del Operativo de Garrafa Social que se desplegará entre el 21 y el 26 de septiembre.

La venta de gas envasado a tarifa social se concentrará en dos jornadas consecutivas en distintos barrios de la capital provincial.

La iniciativa, desplegada de forma coordinada con las delegaciones municipales, busca garantizar el acceso al insumo esencial a precio accesible para las familias de menores recursos.

Puntos de venta y horarios de atención

La distribución territorial de los camiones de expendio se organizará bajo la siguiente cronología:

Martes 22 de septiembre: Barrio San Benito: De 10:00 a 11:00 en la Delegación San Martín, en el marco del programa La Muni en tu barrio . Barrio Sur: De 11:30 a 12:30 en la sede delegacional ubicada en La Madrid 450.

Miércoles 23 de septiembre: Barrio Pirayuí: De 10:00 a 11:30 en la intersección de las calles Loreto y Julio Antonio Cardozo, junto al abordaje municipal de servicios.



Desde la cartera social del Gobierno provincial instaron a los vecinos de Corrientes a acudir con el envase correspondiente en los horarios fijados para agilizar la entrega.