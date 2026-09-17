Tiene 20 animales a su cargo, debe casi $1 millón y sortea su moto para ayudarlos

Una rescatista de Paso de la Patria organiza una rifa solidaria para intentar saldar las deudas veterinarias acumuladas por los animales que tiene bajo su cuidado. Como premio, sorteará una moto en excelente estado, con todos los papeles listos para transferir y que será entregada a nombre del ganador.

Laura, la rescatista, señaló a El Litoral: “Ya debo casi millón. Tengo animales que siguen en tratamiento. Hace poco uno con fractura y hoy, de un caso que rescate hace unos días, una mamá que dio positivo en leishmaniosis. Y ahí de nuevo medicamentos de por vida”.

Actualmente, son alrededor de 20 los animales que están a su cargo, en su mayoría perros y gatos adultos, que presentan distintas patologías o discapacidades y requieren atención y tratamientos.

La rifa fue organizada con el objetivo de reunir fondos para afrontar las deudas veterinarias acumuladas por los animales rescatados y atendidos. Según detallaron, el monto llega casi al millón, sin contar la última placa e intervención realizada a Orión.

Sobre la rifa

Cada número tiene un valor de $3.000 y el sorteo está previsto para el lunes 16 de noviembre, a través de la Lotería Correntina. Sin embargo, la organización aclaró que podría realizarse antes si se venden todos los números.

El dinero recaudado será destinado exclusivamente a saldar las deudas veterinarias pendientes. La organización precisó que los fondos serán utilizados una vez vendidos todos los números de la rifa.

A su vez, aclararon que los nuevos casos que surjan deberán ser recaudados por separado, ya que esta iniciativa tiene como único objetivo reducir la deuda acumulada. Esto incluye animales que necesiten atención veterinaria, estudios, cirugías, medicamentos u otros tratamientos.

La moto se entregará dentro de las localidades de Paso de la Patria, San Cosme, San Luis del Palmar, Santa Ana, Itatí y Resistencia. En caso de que el ganador se encuentre fuera de esa zona, el traslado quedará a su cargo.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con Laura Ale Correa a través de Facebook o con la cuenta de Instagram s.o.s.pasodelapatria.

El alias indicado para realizar la colaboración es laura11. La propuesta busca reunir los fondos necesarios para afrontar las deudas y permitir que Laura pueda continuar con el trabajo de rescate y cuidado de los animales.