Robots con identidad correntina: dos equipos de Goya y Liebig buscan llegar a Corea del Sur

Dos equipos correntinos clasificaron a la instancia final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, luego de destacarse entre 20 grupos de escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia. Los representantes de Colonia Liebig y Goya disputarán el 25 y 26 de septiembre la competencia en Neuquén.

La semifinal provincial se llevó a cabo durante la tarde del jueves en el Centro Tecnológico de La Unidad, donde más de 120 estudiantes de entre 15 y 18 años presentaron los prototipos que desarrollaron durante meses de formación y preparación.

En total, participaron 20 equipos conformados por cinco estudiantes y un mentor, pertenecientes a 10 instituciones educativas correntinas. El primer puesto quedó en manos del equipo “Yerboot#5”, de la Escuela Técnica “Eugenia Elma Moros” de Colonia Liebig.

El segundo lugar fue para la Escuela Técnica “Francisco Pinaroli” de Goya, representada por el equipo “Surubyte”. Ambos grupos avanzaron a la instancia nacional que se realizará en Neuquén.

La competencia tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la educación, la tecnología y las nuevas oportunidades para los jóvenes. La instancia del 25 y 26 de septiembre será además una antesala preparatoria para el FIRST Global Challenge 2027, que tendrá lugar en Corea del Sur.

Durante la jornada, la ministra de Educación, Ana Miño, destacó el trabajo realizado por los jóvenes que participaron de la competencia y los instó a “seguir trabajando en este camino”, porque “tenemos muchísimo para seguir aprendiendo juntos”.

En ese sentido, Miño sostuvo que “indudablemente este camino nos va a llevar a un crecimiento único en nuestra provincia”.

Por su parte, la subsecretaria de Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Educación, Paula Buontempo, celebró la clasificación de los representantes correntinos. “Tenemos dos finalistas para que compitan en Neuquén que participarán la semana que viene”, señaló.

Buontempo también destacó las capacidades que los estudiantes pusieron en práctica durante la competencia, entre ellas “las alianzas, la colaboración, el trabajo en equipo y la resolución de tareas”.

Las profesoras de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales Teresa Mariño y Marta Sendra también remarcaron el trabajo previo realizado para preparar la competencia. Según explicaron, “empezamos a prepararnos con los manuales de juegos, contamos con diferentes capacitaciones para estar a la altura de estas instancias”.

Las docentes, que participaron como árbitras de los equipos durante las semifinales, señalaron además: “Pusimos lo mejor para respetar la esencia de la competencia con el objetivo de que sea transparente y equitativa para todos los alumnos”.

El prototipo del equipo de Goya

El equipo “Surubyte”, de la Escuela Técnica “Francisco Pinaroli” de Goya, obtuvo el segundo puesto de la competencia provincial y ahora se prepara para la instancia nacional.

Joaquín Piriz, uno de los representantes del equipo, explicó cómo fue desarrollado el prototipo: “Hicimos una especie de pinza con un diseño de surubí, el cual es mundialmente conocido por el concurso de pesca en Goya, utilizando palitos de madera en su mayoría y dos servomotores”.

Lucas Montenegro, también integrante del equipo, valoró la experiencia de participar de la competencia y el trabajo realizado junto a los demás estudiantes. “Tanto por la oportunidad que tuvimos de estar acá y la experiencia que fue en sí”, expresó.

A su vez, Montenegro reconoció el nivel de los participantes y destacó que notó “muchas habilidades y potencial en todos los equipos participantes”.

Ahora, los equipos de Colonia Liebig y Goya representarán a Corrientes en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, que se desarrollará el 25 y 26 de septiembre en Neuquén.