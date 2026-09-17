El río Uruguay crece: una ruta sigue cortada y hay localidades cerca de la alerta

El río Uruguay volvió a crecer y algunas localidades se encuentran a pocos metros de sus niveles de alerta. Según los datos de Prefectura Naval Argentina, en Paso de los Libres la última medición indicó 7,13 metros, mientras que el nivel de alerta está establecido en 7,50 metros. No hay evacuados por el momento y continúa cortada la ruta provincial 155.

En otras zonas, Monte Caseros registra una altura de 5,3 metros y Mocoretá alcanza los 8,68 metros, aunque en ambos casos todavía se encuentran a casi dos metros de sus respectivos niveles de alerta.

En tanto, aguas arriba el panorama comenzó a cambiar y, luego de la crecida, el nivel del río empezó a descender. En Santo Tomé se registran 8,65 metros, frente a un nivel de alerta de 11,50 metros, mientras que Alvear alcanza los 8,24 metros, con una alerta establecida en 9,50 metros.

Sin evacuados

El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, señaló a El Litoral: “No tenemos evacuados en la provincia. Pero si tenemos zonas complicadas, en la ruta 155 se mantiene cortada por el desborde del arroyo El colorado”.

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La Ruta Provincial N° 155 permanece totalmente cortada al tránsito a la altura del arroyo Colorado, en jurisdicción de La Cruz, debido a la presencia de agua sobre la calzada. La interrupción se produjo por el desborde del arroyo y la creciente del río Uruguay, que provocaron la inundación del tramo y dejaron el paso intransitable.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores y vecinos evitar circular por el sector afectado y optar por caminos alternativos. Por el momento, la reapertura de la ruta estará sujeta al descenso del nivel del agua y se informarán nuevas medidas a medida que evolucione la situación.