Corrientes: la Justicia extendió hasta los 25 años la pensión de un estudiante universitario

La Justicia de Corrientes extendió hasta los 25 años el cobro de una pensión para un joven que continúa sus estudios universitarios. El fallo declaró inconstitucional el límite de edad previsto por la legislación provincial para este tipo de beneficios.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial N° 12, a partir de un amparo presentado por el estudiante. El joven había comenzado a cobrar la pensión tras la muerte de su madre y, al momento de iniciar el reclamo, tenía 21 años y cursaba la carrera de Arquitectura en la Unne.

El derecho a estudiar

El juez consideró que el límite de 21 años establecido por la Ley Provincial N° 4917 debía analizarse junto con las normas que contemplan la continuidad del apoyo económico para los hijos que siguen una formación profesional.

En particular, tuvo en cuenta el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 663), que establece que los recursos para un hijo que se capacita pueden extenderse hasta los 25 años.

A partir de esa interpretación, el magistrado entendió que correspondía mantener la pensión. También vinculó la decisión con el derecho a la educación reconocido por la Constitución Nacional.

La decisión fue confirmada en instancias superiores

El fallo ordenó al Instituto de Previsión Social de Corrientes continuar con el pago de la pensión hasta que el beneficiario cumpliera 25 años, bajo la condición de que mantuviera sus estudios.

Además, dispuso devolver las sumas retenidas desde el inicio del reclamo, con los intereses correspondientes.

La decisión de primera instancia fue posteriormente confirmada por la Cámara y por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. De esta manera, el criterio fijado permite extender la protección previsional más allá de los 21 años en casos donde se acredite la continuidad de estudios universitarios



