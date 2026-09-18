Alerta amarilla por tormentas: qué localidades de Corrientes serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para la capital provincial y otras 10 localidades de Corrientes. También se anticipó la posibilidad de granizo.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad y algunas podrían ser localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por granizo, intensas precipitaciones en períodos cortos y ráfagas fuertes.

Localidades afectadas

El área alcanzada por el aviso incluye Corrientes capital, Empedrado, Mburucuyá, General Paz, Alvear y Saladas. Del mismo modo, también tienen probabilidades de tormentas fuertes Itatí, San Cosme, San Miguel, San Luis del Palmar, Ituzaingó y La Cruz.

Por la tarde, en Corrientes capital hay un 70% de probabilidades de tormentas. En ese sentido, la máxima de temperatura prevista es de 25º.

Además, según el aviso del SMN, en el noreste del país se esperan acumulados de entre 30 y 70 milímetros. La región pampeana también permanece bajo alerta, con valores de precipitación acumulada estimados entre 15 y 30 milímetros.



