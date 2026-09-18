Corrientes avanza con el Censo Nacional Foresto Industrial

El Censo Nacional Foresto Industrial comenzó a relevar empresas de Corrientes para obtener un panorama actualizado de la actividad productiva. El operativo alcanza distintos puntos de la región y cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial.

En el censo participan la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Ministerio de Producción de Corrientes, el Inta y el Inti. El relevamiento también se desarrolla junto a empresas vinculadas a la actividad foresto industrial.

Con el foco en las necesidades

La información recopilada permitirá conocer con mayor precisión la situación del sector e identificar sus principales necesidades. Y esto, a su vez, aportará datos para definir políticas públicas y planificar acciones destinadas a su crecimiento.

Desde la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial destacaron la importancia de contar con información concreta sobre una de las principales actividades productivas de Corrientes. Según explicaron, los datos serán utilizados para fortalecer la competitividad y la proyección.



