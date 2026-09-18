Corrientes: cómo inscribirse online en Invico para acceder a una vivienda

El Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) informó que puso en marcha una nueva plataforma digital que permitirá realizar inscripciones y actualizar datos de manera 100% online para las personas que esperan acceder a una vivienda.

La herramienta busca agilizar el trámite y evitar que los interesados tengan que trasladarse hasta una oficina. El procedimiento puede realizarse desde cualquier lugar a través de inscripciones.invico.gob.ar, donde deberán completar el formulario correspondiente.

La inscripción en la ciudad de Corrientes estará disponible desde el 21 de septiembre, mientras que para las localidades del interior de la provincia se habilitará a partir del 5 de octubre.

Además de registrarse, quienes ya forman parte del sistema podrán utilizar la plataforma para mantener actualizada su información, un requisito importante para quienes continúan esperando una solución habitacional.

Cómo realizar la inscripción

El trámite se inicia ingresando a inscripciones.invico.gob.ar/login y completando los datos solicitados en el formulario. Según informó Invico, el proceso se puede realizar en pocos pasos y sin necesidad de concurrir personalmente.

Ante consultas o inconvenientes, el organismo habilitó el teléfono 3794-423839, interno 113, y el número de WhatsApp 3794-002108.